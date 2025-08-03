به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داود منافیپور، دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر علیهالسلام، در نشست خبری روز یکشنبه با اشاره به ظرفیت تمدنساز واقعه کربلا، از آغاز طرحی نوین با عنوان «کاروان اسارت دختران پیامبر (ص)» در بستر راهپیمایی اربعین خبر داد.
وی با ابتدا با اشاره کوتاهی به نهضت جهانی شیرخوارگان حسینی و حضور ۸ میلیون نفر از بانوان و نقش بی بدیل ایشان در این رویداد جهانی؛ با بیان اینکه کربلا منظومهای حیاتبخش و سرمایهای نمادین برای بقای هویت شیعه تا عصر ظهور است، افزود: اگر عاشورا روز نبرد سیدالشهدا(ع)بود، اربعین صحنه پیروزی حضرت زینب کبری(س)؛ اسارتی که بهفرموده تاریخ، کمر بنیامیه را شکست. اما هنوز بسیاری از ابعاد آن، بهویژه نقش زنان و دختران پیامبر در انتقال پیام عاشورا، مغفول مانده است.
دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) با اشاره به ناکارآمدی روایتهای سنتی در انتقال تمامنمای حقیقت عاشورا، تأکید کرد: کارکرد هنری و تصویری عاشورا در عصر حاضر، ضرورتی انکارناپذیر است. امروز جهان باید کربلا را نه فقط بشنود، بلکه لمس کند و ببیند.
منافیپور با اشاره به اینکه خداوند در نقشه خود از وجود زن در کربلا در حقانیت حضرت سیدالشهدا(ع) استفاده کرد، در تبیین جزئیات این طرح که با میدان داری بانوان انجام خواهد گرفت، افزود: در قالب این ابرطرح، مسیر اسارت اهل بیت(ع) طی ۴۰ روز و با مشارکت بانوان داوطلب از ملیتهای مختلف شبیهسازی خواهد شد. اولین فراخوان و ثبت نام در زمان فاطمیه می باشد. تلاش ما، بازنمایی عینی و مستند وقایعی است که امروز میتواند بُعد مغفول و حزنآلود راهپیمایی اربعین را تکمیل کند.
به گفته وی، بخشهایی از این شبیهسازی شامل: نمایش آتش زدن خیمهها، حرکت نمادین اسرا از ایران(تهران)،َ به غل و زنجیر کشیدن کاروان زنان و کودکان و سوار شدن بر ناقه ها، حضور عده ای به عنوان ماموران حکومتی با همراه داشتن ادوات کاروانی و جنگی، شبیه سازی ازدحام ها برای تماشای اسرا و... و نهایتا اتصال این کاروان به مسیر پیاده روی اربعین در کربلا همزمان با اربعین حسینی خواهد بود.
وی افزود: ۱۴ قرن پس از آن اسارت خونین، امروز بانوانی از سراسر جهان داوطلبانه در این قافله حضور مییابند تا خود را در معرض تجربهای متفاوت و حسی قرار دهند؛ تجربهای که میتواند گوشهای از عظمت مقاومت حضرت زینب(س) را به قلبها منتقل کند.
منافیپور با اشاره به رسالت تمدنی این ابرطرح تصریح کرد: اگر اربعین را فتحالفتوح حضرت زینب (س) بدانیم، زن در اربعین میزبان این حقیقت تاریخی است؛ و اگر زینب کبری(س) تجلی نیابد، ظهور مهدی موعود نیز اتفاق نمی افتد. وجه کمال اربعین حسینی تبیین رسالت حضرت زینب(س) است
وی در پایان گفت: اسارت دختران رسول خدا (ص) رمز حیات و ماندگاری عاشوراست. در این عصر، وظیفه داریم با ابزار هنر، نهضت عاشوراپژوهی را به زبان ملموس جهان امروز بازگو کنیم؛ چرا که تجربه حسی، بنیادیترین قلمرو بیان و درک تاریخ است.
در پایان این نشست، داود منافیپور اعلام کرد که نشست خبری تکمیلی این طرح، همزمان با اربعین حسینی و در کربلای معلی برگزار خواهد شد. این نشست، ویژه خبرنگاران داخلی و خارجی خواهد بود و در آن، برخی از جزئیات اجرایی، ابعاد کمترپرداختهشده و نکات تکمیلی طرح کاروان اسارت به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.
شایان ذکر است که مطالعات و پژوهشهای مقدماتی این طرح، از حدود چهار سال پیش آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. با این حال، به دلیل گستردگی ابعاد اجرایی آن، بخشی از برنامهریزیها و اقدامات میدانی در یک بازه زمانی فشرده طی یکسال آینده دنبال خواهد شد؛ تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه اجرای کامل این ابرطرح در سال آینده فراهم گردد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما