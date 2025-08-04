به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حج و زیارت و شرکت ملی پست، اشیا پیدا شده برای زائران اربعین در کشور عراق، بعد از ثبت به آدرس های صاحبان آن ارسال خواهد شد.

این تفاهم نامه به‌ منظور هم افزایی و همکاری فی مابین دو دستگاه در خصوص ثبت اطلاعات اسناد، مدارک و اشیاء پیدا شده در ایران و عراق منعقد گردیده است.

بر اساس توافق صورت گرفته، اطلاعات اسناد، مدارک و اشیاء پیدا شده می بایست در سامانه پست یافته (طرح نذر خدمت) به آدرس :https://post yafteh.post.ir ثبت و توسط پست به صاحبانش ارسال خواهد شد.

ضمنا این خدمات از ۱۰مرداد تا ۳۰مهر ماه انجام می‌گیرد.

