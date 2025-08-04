«موکب مجازی»؛ بستری یکپارچه برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید ستار هاشمی در ششمین جلسه ستاد اربعین این وزارتخانه با اشاره به تدبیر، اهتمام، همدلی و مشارکت حداکثری شکل‌گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ارتباطی، تأکید کرد: آمادگی مناسبی برای میزبانی از مردم ایران و مسلمانان جهان در اربعین حسینی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اربعین صرفاً یک راهپیمایی میلیونی نیست، افزود: اربعین، پدیده‌ای فرهنگی، اعتقادی و تمدنی است که دل‌های میلیون‌ها انسان را روانه کربلا می‌کند. امسال نیز این مراسم رنگ و بوی متفاوتی دارد، چرا که ایران در خط مقدم مقاومت قرار دارد و همین موضوع، مسئولیت ما را در برگزاری این مراسم سنگین‌تر می‌کند.

هاشمی با اشاره به خاطرات و تجربه‌های زائران، وظیفه وزارت ارتباطات را ایجاد زمینه‌ای برای به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها با جاماندگان از مراسم عنوان کرد.

وی درباره اقدامات اپراتورها برای تسهیل تماس‌های تصویری و پیام‌رسانی میان زائران و خانواده‌های آنان گفت: با تلاش‌های انجام‌شده، ارتباطات در مناطق مرزی تاکنون پایدار بوده و باید مراقبت شود تا این پایداری در روزهای آینده نیز در مرزها و مسیرهای منتهی به کربلا حفظ شود.

وزیر ارتباطات با توجه به شرایط جوی و گرمای شدید امسال، بر ضرورت وجود بستر ارتباطی پایدار و با کیفیت به‌منظور مراقبت از سلامت زائران تأکید کرد.

وی همچنین به راه‌اندازی موکب مجازی اربعین حسینی اشاره و بیان کرد: این سامانه می‌تواند به افزایش اطلاع‌رسانی به زائران کمک کرده و بستری یکپارچه برای ارائه خدمات فراهم کند.

هاشمی از اپراتورهای ارتباطی نیز به‌دلیل صرف‌نظر از نگاه اقتصادی در ارائه خدمات اربعین تقدیر کرد و گفت: اینکه نگاه اپراتورها تنها بر خدمت‌رسانی متمرکز شده، جلوه‌ای از انسجام است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند. امیدوارم این همدلی به تسهیل امور مردم منجر شود.

وی از رسانه‌ها نیز خواست در معرفی و شناساندن این سامانه به مردم نقش‌آفرینی کنند تا زائران بتوانند از خدمات بیشتری بهره‌مند شوند.

وزیر ارتباطات در این جلسه از «موکب مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» به آدرس arbaeen.cra.ir رونمایی کرد. در این سامانه، تمام خدمات قابل ارائه توسط اپراتورها و دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات در ایام اربعین، تجمیع و عرضه شده است.

در ادامه جلسه، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات ارتباطی به زائران ارائه کرد.

فتاحی نیز در این آیین با اشاره به تشکیل ستاد اربعین به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهبری آن با هماهنگی معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع این وزارتخانه گفت: طی سه هفته گذشته برنامه ریزی مقدماتی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین پیش رو را طراحی کرده‌ایم.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این برنامه ریزی در دو بخش کیفیت سرویس و خدمات حوزه ارتباطات در داخل کشور و ارائه خدمات با کیفیت و ارتباطات پرسرعت به زائران در کشور عراق انجام شده است. در حوزه داخل کشور در قالب جلسات مختلف با هماهنگی اپراتورهای ارتباطی و همچنین هماهنگی با استانداران استان‌های مرزی، نقاط کور پوشش ارتباطی شناسایی شده و برای ایجاد پوشش کامل، سایت‌های ثابت و سیار در این نقاط استقرار داده شده‌اند تا آنتن دهی را برای زائران اربعین در این نقاط تقویت کنیم. همچنین خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مختلفی در نقاط مرزی و مسیر پیاده‌روی اربعین برای زائران طراحی و پیش‌بینی شده است.

فتاحی در تشریح ارائه خدمات با کیفیت و ارتباطات پرسرعت به زائران در کشور عراق گفت: در سفر به کشور عراق و برگزاری جلسات فنی و نشست هماهنگی با رئیس هیئت اتصالات این کشور در بغداد درخصوص ایجاد لینک‌های ارتباطی مستقیم پرظرفیت بین دو کشور در ایام اربعین برای ارائه مستقیم خدمات پلتفرم‌های داخلی، ارائه اینترنت رایگان (WiFi) به زائران در مسیر پیاده‌روی، هماهنگی‌های دریافت فرکانس برای پخش رادیو اربعین، پیش بینی کدهای سه رقمی برای ارائه خدمات اورژانسی و هماهنگی برای کاهش تعرفه بسته‌های اینترنت در ایام اربعین توافق کردیم. علاوه بر این لینک ارتباطی پشتیبان را پیش بینی کردیم که در صورت هرگونه قطعی در لینک اصلی، در ارائه خدمات‌رسانی به زائران توقفی ایجاد نشود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به راه‌اندازی موکب مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار در این وزارتخانه تاکید کرد: همه این پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها در راستای تسهیل در ارایه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین(ع) و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رساندن پیام اربعین به جهانیان است و امیدوارم سهم کوچکی در این اتفاق داشته باشیم.

همچنین نمایندگان اپراتورهای ارتباطی گزارشی از آخرین اقدامات خود برای تأمین ارتباط پایدار و با کیفیت در مرزها و مسیر راهپیمایی اربعین ارائه دادند.

..................................

پایان پیام/ 167