اسرائیل به دنبال ایجاد نیروی هوایی ویژه برای مرزها

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عبریزبان اعلام کردند که ارتش اسرائیل پس از بررسیهای گسترده دربارهی حمله گسترده نیروهای مقاومت فلسطینی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در آستانه تصمیمگیری دربارهی شکل جدیدی از سامانه دفاع هوایی مرزی است.
به گزارش روزنامه عبریزبان معاریو، تحقیقات نیروهای هوایی اسرائیل از ضعف شدید در پاسخدهی به حمله حماس پرده برداشتهاند؛ از همین رو مقامات نظامی رژیم صهیونیستی قصد دارند یگان هوایی مستقلی را برای حفاظت از مرزهای اراضی اشغالی، راهاندازی کنند.
طبق این گزارش، قرار است هر فرمانده منطقهای یک وسیله پرنده مجهز در اختیار داشته باشد که قادر به پاسخ فوری و درگیر شدن با هرگونه تهدید زمینی احتمالی در مرزها باشد. این سیستم علاوه بر سامانههای پرنده، به موشکهای ضدزره، تیربار و توپخانه سبک نیز مجهز خواهد بود.
دو گزینه پروازی: بلکهاوک یا ایرتراکتور
منابع نظامی اسرائیلی از بررسی دو نوع هواگرد بهعنوان گزینههای اصلی دفاع هوایی خبر دادهاند. گزینه اول، هواپیمای تهاجمی AT-802 ایر تراکتور است که قابلیت بالایی در توقف نیروهای پیاده و خودرویی دارد. این هواپیما پیشتر نیز توسط ارتش آمریکا برای عملیات ضدتروریستی بهکار گرفته شده است. گزینه دیگر، بالگرد "بلک هاوک" مدل UH-60M است که قابلیت حمل ۱۱ نیروی رزمی و نیز انتقال مجروحان را دارد. این بالگرد در جنگ غزه نیز مورد استفاده موفق قرار گرفته است و یکی از گزینههای اصلی ارتش اسرائیل برای عملیات گشتزنی مرزی محسوب میشود.
معاریو تأکید کرده که هرچند تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده، اما تمایل ارتش اسرائیل به سوی بالگرد بلکهاوک بهدلیل کارایی بیشتر آن است.
در این گزارش اشارهای به زمان دقیق اتخاذ تصمیم نهایی یا سایر نتایج تحقیقاتی نشده است. با این حال، تحلیلگران نظامی معتقدند این تصمیمها بخشی از تلاشهای فشرده اسرائیل برای جبران ضعفهای آشکار دفاعی در برابر حملههای زمینی هماهنگشده بهویژه از سوی حماس و حزبالله است.
