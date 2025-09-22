به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل، شامگاه یکشنبه در گفتوگو با شبکه «اسرائیل ۲۴» اعلام کرد که اگر در جایگاه نخستوزیر قرار داشت، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را فوراً بازداشت میکرد.
این اظهارات در واکنش به اقدام کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال در بهرسمیتشناختن کشور فلسطین مطرح شد؛ اقدامی که در همان روز صورت گرفت و با واکنشهای تند مقامات اسرائیلی همراه بود.
بنگویر، رهبر حزب راستگرای افراطی «قدرت یهودی» گفت: «ما هیچ اقدامی علیه تشکیلات خودگردان انجام نمیدهیم، در حالی که آنها هر کاری بخواهند انجام میدهند».
او در پاسخ به پرسشی درباره اقدام مناسب در این شرایط، اظهار داشت: «باید این تشکیلات را منحل کنیم. اگر من نخستوزیر بودم، همین حالا دستور بازداشت محمود عباس را صادر میکردم؛ چون او بهزعم ما، در حال اجرای تروریسم بینالمللی علیه اسرائیل است».
گفتنی است مقامات اسرائیلی مدعیاند که اقدامات دیپلماتیک فلسطین در نهادهای بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی، دادگاه عدالت بینالمللی و سازمان ملل متحد، نوعی «تروریسم بینالمللی» محسوب میشود.
