انهدام خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی توسط مقاومت در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها با انفجار یک بمب «ثاقب» که قبلاً در منطقه ابو هداف، شمال شرقی خان یونس، در جنوب نوار غزه کار گذاشته شده بود، یک خودروی نظامی اسرائیلی را منهدم کردند.

این گردان‌ها در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «خودروهای شما به تلی از خاک تبدیل شده‌اند» که اشاره به عملیاتی است که اشغالگران ماه‌ها پیش با نام «ارابه‌های گدعون» آغاز کردند و هدف آن تصرف کامل نوار غزه، از بین بردن مقاومت و آواره کردن غزه‌ای‌ها بود.

با این حال، به گفته خود مقامات صهیونیست، این عملیات در دستیابی به همه اهداف خود شکست خورد.

در همین راستا، گردان‌های ابوعلی مصطفی، شاخه نظامی جبهه خلق برای آزادی فلسطین گزارش داد که با همکاری گردان‌های القدس، یک نفربر اسرائیلی را با انفجار یک بمب ضد تانک در خیابان المنطاد در شرق محله شجاعیه در شهر غزه، در شمال نوار غزه، منهدم کرده است.

این گردان‌ها تایید کرد که این انفجار منجر به کشته و زخمی شدن سرنشینان نفربر شد.

این گروه مقاومت خاطرنشان کرد که این عملیات بخشی از پاسخ مداوم به جنایات اشغالگران علیه مردم فلسطین و بخشی از تلاش‌های مقاومت فلسطین برای مقابله با تهاجم اسرائیل و پاسخ به تجاوز و محاصره است که منجر به تلفات سنگین در میان نیروهای اشغالگر اسرائیلی شده است.

