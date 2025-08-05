به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت سومین همایش نقش مذاهب اسلامی در باز آفرینی تمدن اسلامی، با همکاری مرکز اسلامی خراسان رضوی در پاییز سال جاری در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد کرد.

محورهای همایش این همایش عبارتند از: کارگروه فقه: فقه سیاسی و حکمرانی در اسلام، کارگروه حدیث: محدثان خراسان و میراث حدیثی، کارگروه عرفان و ادبیات: عرفان اسلامی در بستر خراسان بزرگ، کارگروه زنان: الگوی سوم زن؛ از نظریه تا عمل در نظر گرفته شده است.

علاقمندان می توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ به این دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین افراد می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با (https://mazaheb.com/?page_id=36504) و یا روابط عمومی دبیرخانه به آدرس (http://eitaa.com/dmsonnat) مراجعه فرمایند.

