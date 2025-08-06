گسترش داعش در سوریه نگرانی بغداد را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مختار الموسوی» نماینده پارلمان عراق نسبت به گسترش نگرانکننده فعالیتهای گروه داعش در ۹ منطقه سوریه بهویژه در استان دیرالزور هشدار داد و تأکید کرد که این وضعیت، تهدیدی جدی برای امنیت عراق و کشورهای همسایه بهشمار میآید.
الموسوی در گفتوگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» توضیح داد: داعش از شرایط آشفته در سوریه سوءاستفاده کرده و توانسته حضور خود را در بیش از ۱۰ منطقه تقویت کند و به سلاحها و تجهیزات پیشرفته دست یابد.
وی افزود که دولت عراق در واکنش به این تحولات، اقدامات امنیتی خود را در سراسر نوار مرزی مشترک با سوریه به طول بیش از ۶۰۰ کیلومتر تشدید کرده است تا از هرگونه نفوذ یا رخنه احتمالی جلوگیری کند.
این نماینده پارلمان عراق همچنین نسبت به نقش ائتلاف بینالمللی در مقابله با این تهدید ابراز تردید کرده و خواستار افزایش حملات هوایی علیه مواضع داعش شد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که گروه داعش در روزهای اخیر حملات خود در سوریه را شدت بخشیده است و اخیراً برای سومین بار در یک روز، یک تانکر متعلق به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را در حومه دیرالزور هدف قرار داد.
