کشته شدن ۵ تن از نیروهای «قسد» در حمله داعش به شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دموکراتیک سوریه «قسد» اعلام کردند پنج نفر از نیروهایشان در حمله گروه تروریستی داعش در استان دیرالزور، واقع در شرق سوریه، کشته شده‌اند.

به گزارش العربی الجدید، «قسد» با انتشار بیانیه‌ای در وبگاه رسمی خود تصریح کرد: این پنج نفر در جریان مقابله با حمله عناصر داعش به یکی از پست‌های نظامی در حومه شرقی دیرالزور جان باختند.

این حمله بخشی از حملات مکرری است که مواضع «قسد» را در منطقه‌ای که با ناامنی‌های مستمر روبروست، هدف قرار می‌دهد.

«قسد» در واکنش به این حمله، از تشدید اقدامات امنیتی برای حفاظت از غیرنظامیان و مواضع نظامی خود خبر داد و از مردم خواست برای شناسایی عوامل دخیل در این حملات و تضمین ثبات منطقه، همکاری کنند.

همزمان با این حادثه، در حمله مسلحانه‌ دیگری در حومه درعا در جنوب سوریه، یک نیروی ارتش سوریه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

وب‌سایت محلی «شبکه درعا ۲۴» گزارش داد: سه نفر از نیروهای وزارت دفاع در جاده «الیادوده» در حومه درعا هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند که منجر به کشته شدن یکی و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

این منبع افزود: در ماه ژوئیه گذشته، دست‌کم ۱۷ نفر از جمله ۴ کودک و ۲ دختر نوجوان، در حوادث متفرقه از جمله ترور و تیراندازی در این استان کشته شده‌اند.

