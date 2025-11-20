به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نوار مرزی میان عراق و سوریه به طول ۶۱۸ کیلومتر طی هفتههای اخیر بهویژه پس از اعلام فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق در ۱۶ نوامبر مبنی بر ادامه اجرای پروژه ایجاد دیوار بتنی در منطقه طریفاوی در شمال القائم برای تقویت کنترل امنیتی این محور راهبردی، شاهد تحولات مهمی بوده است.
سرهنگ عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور عراق با تأکید بر اینکه مرز مشترک با سوریه اکنون با استفاده از مجموعهای از تدابیر امنیتی، بهترین وضعیت ممکن را دارد، افزود: مرزهای امروز با مرزهای سال ۲۰۰۳ قابل مقایسه نیستند و طی سه سال گذشته تحولی اساسی در کنترل امنیتی رخ داده است.
او در گفتگو با پایگاه خبری الجزیره نت اعلام کرد که حدود ۴۰۰ کیلومتر از دیوار بتنی، تکمیل شده و کار با سرعت فزاینده برای تکمیل این پروژه حیاتی ادامه دارد.
منظومه دفاعی چندلایه
به گفته البهادلی، اقدامات امنیتی تنها به دیوار بتنی محدود نیست، بلکه شامل یک منظومه کامل و یکپارچه از تدابیر مهندسی و الکترونیکی از جمله حفر خندق به عمق و عرض ۳ متر در امتداد ۶۱۸ کیلومتر، ایجاد سدّ خاکی به ارتفاع ۳ متر، نصب سیمخاردار و حصار BRC در سراسر مرز، احداث ۶۱۸ برج مراقبت (یک برج برای هر کیلومتر)، نصب ۹۷۵ دوربین حرارتی پیشرفته برای رصد شبانهروزی و استفاده از ۱۰ پهپاد ثابتبال که ۵ فروند آنها ویژه مرز سوریه است و توان پرواز ۸ ساعته دارند، است.
او همچنین از اجرای طرح دفاعی سهلایه در مرز سوریه خبر داد که شامل نیروهای مرزبانی، ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی است. بهعلاوه، سه فوج از یگانهای زرهی و سه فوج از نیروهای مغاویر بهعنوان نیروهای واکنش سریع در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
پروژهای راهبردی، نه موقتی
فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق اعلام کرده است که پروژه دیوار بتنی، یک طرح امنیتی بلندمدت و استراتژیک است که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و هدف آن پایان دادن به قاچاق، نفوذ و فعالیتهای غیرقانونی در مرز با سوریه است.
منیر عباس از اداره رسانهای مرزبانی گفت: این دیوار یک راهحل جهانی پذیرفتهشده است و بخش جداییناپذیر از شبکه دفاعی مرزی محسوب میشود. فاز اول ساخت از غرب سنجار آغاز شد و سپس به سایر بخشهای مرزی گسترش یافت. بخشی از دیوار به طول ۱۲۰ کیلومتر توسط کارگاههای مهندسی مرزبانی تولید و نصب شده است. پروژه سراسر مرز را از القائم و باغوز تا فیشخابور دربر میگیرد.
او از هماهنگی کامل میان استحکامات زمینی و سامانههای نظارت و پایش الکترونیکی خبر داد که دادهها را بهصورت ۲۴ساعته از طریق فیبر نوری به مراکز فرماندهی ارسال میکنند. این همافزایی باعث بهبود چشمگیر امنیت در مرزهای عراق با سوریه شده است.
انگیزههای امنیتی و منطقهای
کارشناسان امنیتی بر این باورند که دیوار بتنی حاصل سالها تجربه، تهدیدات میدانی و ضرورتهای راهبردی است.
فاضل أبو رغیف کارشناس امنیتی تأکید کرد که طول دیوار به بیش از ۶۱۵ کیلومتر میرسد و حتی از غرب نینوا نیز ۱۲۵ کیلومتر فراتر رفته است. به گفته او، این منطقه سالها با تهدید داعش و گروههای مسلح مواجه بوده و نیازمند موانع فیزیکی و اطلاعاتی ترکیبی بوده است.
این دیوار شامل سازه بتنی به ارتفاع بیش از ۳.۶ متر، سیمخاردار، خندق و سد خاکی، دوربینهای حرارتی لیزری و نقاط استقرار نیروهای مرزی است.
ابو رغیف تأکید کرد هدف اصلی این سامانه جلوگیری از نفوذ عناصر باقیمانده داعش، مقابله با گروههای تروریستی و مهار جرایم سازمانیافته مانند قاچاق مواد مخدر است.
از سوی دیگر، احمد المیاحی کارشناس سیاسی گفت که دولت عراق در حال اجرای یک سیاست احتیاط استراتژیک است تا جبهه غربی خود را از نظر نظامی تقویت کند، در حالی که همزمان سیاست خارجی متعادلی در قبال دمشق دنبال میکند.
او افزود: امنیت از سیاست جدا نیست و تحولات منطقهای، نگرانی از موجهای احتمالی مهاجرت و احتمال سوءاستفاده گروههای افراطی از خلأهای امنیتی، همگی عوامل تقویتکننده رویکرد کنونی بغداد هستند.
