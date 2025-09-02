بازداشت ۱۰ عنصر و فرمانده گروه تروریستی داعش در شهر رقه سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) امروز سه‌شنبه با پشتیبانی زمینی و هوایی از سوی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، موفق شدند ۱۰ نفر از فرماندهان و عناصر داعش را در شهر رقه بازداشت کنند.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در جریان این عملیات، سلاح‌ها و مهماتی در اختیار بازداشت‌شدگان کشف شده است. عملیات بازداشت در جریان یورش به دو مکان یکی در مرکز شهر رقه و دیگری در منطقه «کسرات» در حومه دیرالزور، انجام شد.

روز گذشته نیز دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که یکی از اعضای هسته‌های داعش در شهر رقه بازداشت شده است؛ فردی که در اجرای عملیات‌هایی علیه مواضع نظامی متعلق به قسد و نیروهای امنیت داخلی آسایش نقش داشته است.

در تاریخ ۳۰ آگوست، نیروهای قسد دو عملیات امنیتی را علیه هسته‌های داعش در شرق دیرالزور انجام دادند که با مشارکت زمینی و هوایی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش همراه بود. این عملیات‌ها منجر به بازداشت سه نفر از مسئولان عملیات‌های انفجاری علیه نیروهای نظامی در منطقه «الحوایج» شد، همچنین دو مظنون دیگر در روستای «الزر» بازداشت شدند.

در ۲۹ آگوست گذشته نیز، نیروهای قسد و امنیت داخلی با پشتیبانی یگان‌های مدافع زن، موفق شدند ۵۱ نفر از اعضای هسته‌های داعش را در شهر حسکه بازداشت کنند. این عملیات گسترده با عنوان «امنیت پایدار ملت‌ها» انجام شد.

