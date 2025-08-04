به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کاووس محمودی» مدیر امور اربعین ستاد بازسازی عتبات، گفت: طبق برنامهریزیها، از فردا دهم صفر بخش عمدهای از موکبهای ایرانی در مسیر نجف تا کربلا بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکنند. این روند تا روزهای پایانی اربعین ادامه خواهد داشت.
محمودی با اشاره به حضور تدریجی زائران ایرانی در عراق افزود: به دلیل آغاز سفر زائران، برخی از موکبهای ایرانی زودتر از موعد در نجف فعال شدهاند؛ به طوری که تاکنون نزدیک به ۸۰ موکب در نجف خدماترسانی میکنند و سایر مواکب مستقر در این شهر نیز از فردا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به ظرفیتسازی گسترده موکبهای ایرانی گفت: در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ موکب ایرانی برای خدمترسانی در ایام اربعین اعلام آمادگی کردند که یک هزار و ۹۰۹ موکب در داخل خاک عراق مستقر خواهند شد. این موکبها خدمات متنوعی از جمله تغذیه، اسکان، خیاطی، تعمیرات، امور بهداشتی و برنامههای فرهنگی را به زائران ارائه خواهند داد.
مدیر امور اربعین ستاد بازسازی عتبات با بیان اینکه روند استقرار موکبها در شهرهای زیارتی عراق تا پایان هفته تکمیل خواهد شد، ادامه داد: تا این لحظه بیش از ۷۰۰ موکب ایرانی وارد خاک عراق شدهاند و حدود ۸۰۰ موکب دیگر در مسیر مرز و سایر موکبها هم در حال آماده شدن برای حرکت به عراق هستند.
محمودی درباره پشتیبانی لجستیکی موکبها نیز گفت: وسایل و تجهیزات مورد نیاز مواکب ایرانی توسط ۸ هزار کامیون به عراق منتقل میشود. تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ کامیون وارد عراق شدهاند. برخی دیگر از کامیونها پشت مرزها هستند و تجهیزات باقیمانده نیز در استانها در حال بارگیری است و این روند تا نیمه صفر ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از موکبداران خواستهایم که خوراکیهای فاسدشدنی را از عراق تهیه کنند، افزود: با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران در نیمه دوم صفر، بخش قابل توجهی از تجهیزات موکبها از مرز سومار وارد خاک عراق خواهد شد تا خللی در خدمترسانی به زائران ایجاد نشود.
مدیر امور اربعین ستاد بازسازی عتبات گفت: بیشتر موکبهای ایرانی تا ۲۳ صفر، یعنی سه روز پس از اربعین فعال خواهند بود. توصیه ما به زائران این است که پس از زیارت اربعین، با توجه به شرایط جمعیت و ظرفیت مواکب، برای بازگشت برنامهریزی کنند و توقف طولانیمدت نداشته باشند.
