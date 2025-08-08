به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد رعد» رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با تاکید بر این که مرگ بهتر از تسلیم سلاح است، نسبت به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی تصمیم خلع سلاح مقاومت بر اوضاع داخلی لبنان، هشدار داد.

رعد در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «المنار» گفت که تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت، تصمیمی شتاب‌زده است که با دیکته‌های آمریکا تحمیل شده است. یک تصمیم حاکمیتی، و مقبولیت ملی از آن سلب شده است. این تصمیم، خطرناک است، حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند و به دشمن اجازه می‌دهد با امنیت داخلی بازی کند.

او تأکید کرد: تسلیم سلاح یعنی خودکشی و ما قصد خودکشی نداریم. دولت می‌تواند با توانایی‌های خود، اقتدارش را اعمال کند، اما قادر به مقابله با نیروهای اشغالگر نیست.

رعد دوباره بر موضع حزب‌الله تأکید کرد که سلاح تنها زمانی باید در دست دولت باشد که دولت بتواند اشغالگر را به عقب‌نشینی وادار کند و کشور را حفاظت نماید.

او هشدار داد که این تصمیم می‌تواند مشکل را از یک درگیری لبنان و اسرائیل به یک درگیری داخلی تبدیل کند.

وی با این حال، تأکید کرد که حزب ‌الله به صلح پایبند است، ولی این تصمیم خطرناک است، چگونه می‌توانیم از پیامدهای آن مطمئن باشیم؟

رعد درباره احتمال خروج وزرای حزب‌الله از دولت، گفت: دولت در برخی زمینه‌ها، به‌ویژه در برخی وزارتخانه‌ها، نکات مثبتی دارد، اما ماندن یا نماندن در آن را حزب‌الله تصمیم می‌گیرد.

او همچنین تأکید کرد که هر پولی که بعد از تسلیم سلاح برای بازسازی خرج شود، پولی حرام و مردود است. کمک از کسانی که در ریختن خون ما شریک‌اند، مردود است.

رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پایان نظر شخصی خود را چنین بیان کرد: مرگ بهتر از تسلیم سلاح است.

