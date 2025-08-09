به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها تن از شهروندان تونس در پاسخ به فراخوان «هماهنگ کننده اقدام مشترک برای فلسطین» مقابل سفارت لبنان در پایتخت این کشور تجمع کردند.

طبق گزارش روزنامه القدس العربی، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، پرچم‌های حزب‌الله و تصاویر شهید «سید حسن نصرالله»، دبیرکل سابق این جنبش را در دست داشتند و شعارهایی از جمله «تفنگ راه‌حل در برابر اشغالگر»، «برافروز، بسوزان… رژیم اشغالگر از کاغذ است» و «ای نصرالله، ای شهید، از اصول تو عقب‌نشینی نخواهیم کرد» سر دادند.

در همین راستا، «ساره البراهمی» فعال مدنی در یادداشتی نوشت: سلاح یک ضرورت ملی است؛ سلاحی که سرزمین را آزاد کرد و توازن بازدارندگی با دشمن را برقرار کرد و این در حالی است که آنچه شبیه دولت در لبنان است از حفاظت شهروندانش ناتوان مانده است. این تصمیم، دری تازه به سوی تجاوز علیه لبنان می‌گشاید، آن هم بدون هزینه. این صرفاً نظریه‌پردازی پوچ در برابر خطری واقعی است.

«هشام العجبونی» از رهبران حزب «جریان دموکراتیک» تونس نیز در پیامی نوشت: من با خلع سلاح ارتش‌های عربی و سپردن آن به مقاومت موافقم.

همچنین «نزیهه رجیبه» فعال حقوقی تونسی در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: سلاح در دست حکومت‌های عربی وسیله‌ای برای نمایش و تهدید ملت‌ها است، اما در دستان مقاومت، ابزاری برای دفاع از زمین و ناموس محسوب می‌شود.

دولت لبنان به تازگی با تایید مصوبه‌ای از ارتش این کشور خواست تا پایان سال جاری میلادی طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان تدوین کند.

در همین حال، حزب الله لبنان تصمیم دولت این کشور به ریاست «نواف سلام» برای خلع سلاح مقاومت را اشتباهی بزرگ دانست.

شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی گفت: اگر سلاحمان را تحویل دهیم، تجاوز متوقف نخواهد شد و این چیزی است که مسئولان اسرائیلی به وضوح اعلام کرده‌اند. ما مقاوم می‌مانیم و با سربلندی از آن عبور خواهیم کرد.

........................................

پایان پیام/ 167