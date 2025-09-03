به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون وفاداری به مقاومت، وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد که مواضع پی در پی مقامات دشمن و نیز حامیان آمریکایی آنها و تمامی طرف‌های بین‌المللیِ ضامن آتش بس، ثابت می‌کند که آنها برای عدم اجرای هیچ یک از تعهدات بر اساس بندهای توافق آتش بس با دولت لبنان مصمم هستند.

این فراکسیون خاطرنشان کرد که توماس باراک، فرستاده آمریکا، به رژیم صهیونیستی چراغ سبز داده است که هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد و در هر زمانی که می‌خواهد اقدامی را برای دفاع از رژیم صهیونیستی و امنیت و منافع آن انجام دهد.

فراکسیون وفاداری به مقاومت تصریح کرد که از الزامات دفاع از لبنان و حفظ حاکمیت ملی این است که نظام لبنان در محاسبات خود بازنگری کرده و از دادن هدایای رایگان به دشمن دست بردارد و از تصمیم غیر ملی خود درخصوص سلاح مقاومت بازنگری کند و از طرح‌هایش برای تصویب خلع سلاح مقاومت امتناع ورزد و به منطق تفاهم و گفتگو بازگردد که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان خواهان آن شده که تلاشی برای دستیابی به راه خروجی از تنگنایی است که دولت، خودش و کشور را به دلیل تن دادن به دیکته‌های خارجی در آن انداخته است.

