اساتید دانشگاه افغانستان: جامعه جهانی به جلوگیری از فاجعه گرسنگی در غزه شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش مرگومیر ناشی از گرسنگی و قحطی در نوار غزه، برخی از اساتید دانشگاههای افغانستان از بیتوجهی و عدم مسئولیتپذیری جامعه جهانی در مهار این فاجعه انتقاد کردند.
محمدامین حیدری، یکی از اساتید دانشگاه افغانستان روز پنجشنبه(۱۶ مرداد) در مصاحبه با خبرنگار ابنا اظهار داشت که قحطی و گرسنگی در غزه در واقع جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی است که به صورت غیرانسانی از سوی رژیم صهیونیستی صورت میگیرد.
این استاد دانشگاه در این مصاحبه خاطرنشان ساخت که گرسنگی دادن به مسلمانان غزه و ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی است.
به گفته آقای حیدری، رژیم صهیونیستی با انجام حملات هوایی و زمینی، در نسلکشی غزه دست بالا را دارد، اما در مقابل، سازمانهای بینالمللی مقابل این وضعیت شکست خوردند و اعتبارشان را از دست دادهاند.
او همچنین خاطرنشان ساخت که رژیم صهیونیستی با ادامه جنایتهایش در غزه در افکار عمومی و تاریخی جهان شکست خورده است.
حیدری ادامه داد: رژیم اسرائیل چون مورد حمایت غرب و شرق بوده و کشورهای دیگر هم بیشتر به دنبال منافع ملی خودشان هستند، برای همین ارزشهای انسانی و بشری را در قبال فاجعه غزه نادیده گرفتهاند و از این جهت خیلی علاقهمند نیستند که درباره اعمال و رفتارهای رژیم صهیونیستی موضعگیری و در مقابل قدرتهای دیگر قرار بگیرند.
از سوی هم، برخی از دانشجویان کابل میگویند که اکثر کشورهای اسلامی که قدرت و توانایی لازم را دارند، چشمهایشان را در مقابل قحطی و گرسنگی ساکنان غزه بسته و بیتفاوتی کامل اختیار کردهاند.
احمد کاظمی، دانشجوی کارشناسی روابط بینالملل از کابل در پاسخ به این پرسش که کمکرسانی هوایی برای ساکنان غزه چه پیامی برای کشورهای اسلامی دارد؟ گفت: رژیم صهیونیستی که تحت حمایت ایالات متحده قرار دارد، با محاصره غزه و گرسنگی دادن به مردم مسلمان، نشان داد که میتواند دست و بال کشورهای اسلامی را ببندد.
این دانشجوی کابل در ادامه اظهار داشت که کشورهای اسلامی با اتحاد و یکپارچگی میتوانند از جنایتهای رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند، در غیرآن، وضعیت در غزه بدتر از حالت جاری خواهد شد.
شایان ذکر است، برخی از کشورهای منطقهای و اروپایی برای جلوگیری از گرسنگی بیشتر در غزه، با پرتاب مواد غذایی اقدام به کمکرسانی هوایی کردند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در یک ماه اخیر دست کم ۲۰۰ نفر در غزه بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدهاند.
....
پایان پیام
نظر شما