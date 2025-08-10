به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مهدی پارسا» امروز یکشنبه، 19 مرداد 1404 در جمع خبرنگاران گفت: یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان گیلان دی ماه امسال در رشت برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه خوشبختانه طی این سال‌ها این جشنواره با شرکت بی نظیر اصحاب رسانه استان همراه بود، تصریح کرد: گیلان از لحاظ رسانه‌ای جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور دارد.

وی به محورهای این جشنواره اشاره و تصریح کرد: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تبیین، پیوند رسانه، صنعت و تولید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه، فرزند آوری، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، و بخش ویژه روایت پیشرفت از اهم محورهای جشنواره شمرده می‌شود.

پارسا به محورهای بومی جشنواره اشاره کرده و افزود: جایگاه گیلان در بازارهای جهانی، صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مسجد محوری و ظرفیت‌های دینی مساجد در گیلان، اقتصاد دریا محور و نقش آن در تولید گیلان، فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه شهری و گردشگری لاهیجان و روایت دفاع مقدس ایران قوی در مقابل رژیم متجاوز صهیونی از اهم محورهای بومی جشنواره رسانه‌ای ابوذر است.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان به قالب‌های ارسالی جشنواره اشاره و تصریح کرد: گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی و همچنین پادکست و مستند از قالب های آثار یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان است.

وی بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه استان می‌توانند در هر قالب و در محورهای ذکر شده پنج اثر خود را که در بازه زمانی اول دی ماه سال گذشته تا ۳۰ آذر امسال در یکی از رسانه‌های مکتوب و مجازی منعکس شده را تا تاریخ ۳۰ آذر ماه به سایت جشنواره www.AbozarGilan.ir ارسال کنند.

پارسا اظهار کرد: اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در نیمه دوم دی ماه امسال برگزار خواهد شد و نفرات برتر هر بخش به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.

