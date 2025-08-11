  1. صفحه اصلی
شیعیان افغانستان از درک زیارت اربعین محروم شدند

۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۷
به دلیل عدم صدور ویزا برای زائران افغانستانی اربعین شیعیان و عاشقان حسینی در این کشور، امسال از تشرف به کربلا و درک زیارت اربعین محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و عاشقان حسینی افغانستانی امسال از تشرف به کربلا و درک زیارت اربعین محروم هستند.

با توجه به عدم صدور ویزا از سمت کشور عراق برای زائران افغانستانی، این زائران از حضور در راهپیمایی عظیم اربعین محروم شدند.

فعالین شیعه و صاحبان دفاتر زیارتی با اعلام این خبر گفته‌اند که تلاش می‌کنند تا بعد از اربعین زمینه تشرف به عتبات عالیات عراق و زیارت کربلا برای عاشقان حسینی در افغانستان فراهم شود.

این فعالان شیعه در صوتی که به خبرنگار ابنا رسیده است، از تلاش دفتر آیت الله العظمی سیستانی در افغانستان برای فراهم شدن زیارت اربعین برای زوار افغانستانی قدردانی کرده‌اند اما از دلیل عدم صدور ویزای عراق برای شیعیان افغانستانی برای زیارت اربعین سخنی نگفته‌اند.

شیعیان افغانستان هرساله به دلایل مختلف از درک زیارت امام حسین(ع) در این ایام و همراهی با سایر شیعیان جهان در همایش بزرگ اربعین محروم شده و معمولا پس از اربعین موفق به تشرف می‌شوند.

این مسأله انتقادات بسیاری را از سوی فعالین و مردم شیعه افغانستانی متوجه متولیان زیارت کربلا در اربعین در داخل و خارج از این کشور کرده است.

