در آستانه اربعین حسینی، نماهنگ «زائر جامانده» با صدای سمیع‌الله رشیدی منتشر شد؛ اثری که به طور ویژه به زائران افغانستانی تقدیم شده است که با وجود عشق و اشتیاق فراوان به حضور در کنگره عظیم اربعین، امسال از زیارت حرم سیدالشهدا(ع) محروم ماندند.

این نماهنگ، نوایی است آمیخته با حسرت، غربت و شکوه از دل‌های عاشقی که اربعین را از دور سلام می‌دهند و اشک بر داغ جدایی می‌ریزند.

انتشار این اثر در شرایطی است که هزاران تن از شیعیان افغانستان، به دلیل محدودیت‌های اداری، سهمیه‌بندی‌ها، و بی‌تدبیری‌های مسئولان در صدور ویزای ایران و عراق، نتوانستند راهی کربلا شوند.

این وضعیت، انتقادها و گلایه‌های گسترده‌ای در میان جامعه افغانستانی برانگیخته است؛ جامعه‌ای که همواره در صفوف نخستین مراسم‌های مذهبی، از محرم و صفر گرفته تا دفاع از حرم اهل بیت(ع)، حضور پررنگ داشته است.

«زائر جامانده» تنها یک نوحه نیست؛ بلکه صدای اعتراض خاموش مردمی است که از سال‌ها پیش با محرومیت‌ها و محدودیت‌های مختلف دست‌به‌گریبان‌اند و اکنون حسرت زیارت کربلا نیز بر این رنج‌ها افزوده شده است.

