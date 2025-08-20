حاجی محمد محقق با نوری المالکی دیدار کرد / قول پیگیری ویزای زائران افغانستانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ظهر روز گذشته دیداری میان حاجی محمد محقق و استاد الحاج نوری المالکی، صدر اعظم اسبق عراق و رهبر حزب الدعوة اسلامی، برگزار شد.
در این نشست که در دفتر نوری المالکی صورت گرفت، دو طرف پیرامون اوضاع جاری منطقه، روابط دو کشور و مشکلات مهاجرین و طلاب افغانی مقیم عراق بحث و تبادل نظر کردند.
محقق در این دیدار مشکلات گسترده مهاجرین و اتباع افغانستانی در عراق را یادآور شد و بهویژه به چالشهای صدور ویزای زیارتی و کاری برای افغانستانها اشاره کرد.
او تأکید نمود که هزاران شیعه افغانستانی هر ساله برای حضور در مراسمهای مذهبی و نیز کار و زندگی به عراق مراجعه میکنند، اما موانع اداری سبب محرومیت و نارضایتی آنان شده است.
در واکنش به این درخواستها، نوری المالکی قول داد که در زمینههای یادشده، بهویژه موضوع ویزای زیارتی اربعین برای زائران افغانستانی، با مقامات ذیربط رایزنیهای جدی انجام دهد.
این دیدار در حالی برگزار میشود که طی سالهای اخیر، شیعیان افغانستان با مشکلات جدی در روند صدور ویزا و حضور در مراسمهای مذهبی عراق مواجه بودهاند و خواستار توجه و اقدام عملی مسئولان عراقی در این زمینه هستند.
