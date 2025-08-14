برگزاری مراسم اربعین حسینی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) کابل / گلایه از موانع اعزام زائران افغانستانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه اربعین حسینی، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در غرب کابل میزبان جمعی از علما، طلاب و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس سخنرانان با اشاره به جایگاه والای اربعین در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت زنده نگه داشتن پیام عاشورا تأکید کردند.
با این حال، حالوهوای امسال برای بسیاری از مشتاقان زیارت کربلا با تلخی همراه بود. سخنرانان و حاضران در مراسم از مجموعهای از ناهماهنگیها و مشکلات سیاسی و اجرایی که موجب شد بخش عظیمی از زائران افغانستان نتوانند در راهپیمایی اربعین شرکت کنند، گلایه داشتند.
از مهمترین این موانع، سختگیریهای جمهوری اسلامی ایران در روند صدور ویزا برای زائران افغانستانی و محدودیت زمانی بسیار کوتاه برای ارائه درخواست بود؛ شرایطی که حتی بسیاری از شرکتهای زیارتی را از برنامهریزی مناسب بازداشت.
همچنین، عملکرد دیرهنگام دولت عراق در آغاز روند صدور ویزا و روشن نکردن وضعیت هزینهها و سهمیهها، مزید بر علت شد و عملاً فرصت حضور دهها هزار عاشق حسینی از افغانستان را سلب کرد.
شرکتکنندگان این مشکلات را «بیتوجهی به جایگاه دینی و مردمی اربعین» دانسته و خواستار همکاری جدی و هماهنگ دو کشور ایران و عراق با نهادهای زیارتی افغانستان در سالهای آینده شدند.
آنان تأکید کردند که عشق به امام حسین(ع) مرز نمیشناسد و هر مانع سیاسی یا اداری در برابر زائران، در حقیقت ضربهای به روح همبستگی امت اسلامی است.
مراسم با قرائت زیارت اربعین، مرثیهخوانی و دعا برای رفع مشکلات زائران و امنیت جهان اسلام به پایان رسید.
