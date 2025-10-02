به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیل تازه‌ای از سوی موسسه بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه نشان می‌دهد که تعداد روزهای بسیار گرم در مهم‌ترین پایتخت‌های جهان طی سه دهه گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در برخی شهرها تا ۲۵ درصد بیشتر از دهه ۹۰ میلادی شده است.

طبق این گزارش، شمار روزهایی که دما در آنها از ۳۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته، در ۴۳ پایتخت پرجمعیت جهان از میانگین ۱۰۶۲ روز در فاصله ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳، به ۱۳۳۵ روز در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ رسیده است.

موج گرما در سراسر جهان

افزایش روزهای بسیار گرم تقریباً همه مناطق جهان را دربر گرفته است. برای نمونه در رم (ایتالیا) و پکن (چین) تعداد روزهای بالای ۳۵ درجه دو برابر شده است. در مانیلا (فیلیپین) این میزان سه برابر شده است. در مادرید (اسپانیا) از ۲۵ روز در سال به ۴۷ روز رسیده است. حتی لندن، با آب‌وهوای معتدل، شاهد دو برابر شدن روزهای بالای ۳۰ درجه بوده است.

پیامدهای انسانی و اجتماعی

به گفته «آنا فالنتسکی» پژوهشگر مؤسسه، دمای زمین سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در حال افزایش است. اگر کشورها و شهرها خود را با این شرایط سازگار نکنند، میلیون‌ها نفر با خطر جدی در زندگی روزمره روبه‌رو خواهند شد، به‌ویژه در شهرهایی که پدیده جزیره گرمایی شهری شدت بیشتری دارد.

او هشدار داد که فقیرترین اقشار، بیشترین آسیب را خواهند دید؛ چرا که در جنوب جهانی حدود یک‌سوم جمعیت شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی و محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند.

تغییرات اقلیمی و هزینه انسانی

این هشدار در شرایطی منتشر می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی همچنان رو به افزایش است؛ در حالی که برای حفظ هدف توافق پاریس باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۴۵ درصد کاهش یابد تا افزایش دمای زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود بماند.

در سال ۲۰۲۴ میلادی، موج گرمای کم‌سابقه‌ای بسیاری از کشورها از ایالات متحده آمریکا و کانادا گرفته تا مصر، چین و ژاپن را در برگرفت. دما در ماه ژوئیه به رکورد ۴۱.۲ درجه رسید و بیش از ۱۰ هزار نفر در جهان به دلیل گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند.

در اروپا نیز این بحران تلفات انسانی سنگینی به جا گذاشت؛ تنها بین ژوئن تا آگوست دست‌کم ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را در اثر گرمای شدید از دست دادند.

