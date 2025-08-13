مرگ ۴ زائر ایرانی اربعین در حادثه رانندگی در استان بابل عراق + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی اعلام کردند که بامداد امروز یک حادثه رانندگی در منطقه «نیل» از توابع شهر «حله» در استان بابل عراق رخ داد که به جان باختن چهار زائر ایرانی اربعین حسینی، منجر شد.

براساس گفته شاهدان عینی، این سانحه بر اثر برخورد یک وسیله نقلیه حامل زائران ایرانی اربعین با یک وسیله نقلیه دیگر روی داد.

نیروهای امدادی و پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله در محل حاضر شده و اجساد قربانیان را به پزشکی قانونی منتقل کردند.

مقام‌های محلی تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت دقیق این حادثه آغاز کرده‌اند.

