سازمان ملل: در آستانه چهار سالگی حاکمیت طالبان، شدیدترین بحران حقوق زن در جهان برای زنان افغان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل در آستانه چهار سالگی حکومت طالبان بر افغانستان، مطلبی منتشر کرده و در آن به نقد عملکرد طالبان درباره زنان افغانستان پرداخته است.
در این مطلب با اشاره به دستورالعملهای طالبان علیه زنان افغان گفته است: طالبان بیش از هر زمان دیگری به تحقق چشمانداز خود از جامعهای که زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف میکند، نزدیکتر است. شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در معرض خطر عادی شدن است.
سازمان ملل در ادامه به برخی از محدودیتهای زنان در افغانستان اینگونه تصریح کرده است: دختران پس از ۱۳ سالگی از مدرسه منع میشوند. زنان از اکثر مشاغل و از زندگی سیاسی محروم هستند و در بسیاری از نقاط کشور، نمیتوانند بدون همراهی مردان در خیابانها راه بروند.
در این یادداشت پس از اشاره به عدم دریافت خدمات درمانی و بهداشتی مناسب و افزایش مرگ و میر زنان و مادران افغان و افزایش خشونت علیه آنان، مینویسد: وضعیت حقوق زنان در افغانستان، این کشور را به دومین کشور با بیشترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است. بحرانهای انسانی و فقرِ همزمان، زندگی را برای همه، به ویژه زنان و دختران، سختتر میکند.
بخش زنان سازمان ملل در انتهای این مطلب از جهان میخواهد که برای زنان افغان کاری کند و با حمایتهای مالی و معنوی برای ساختن نسلی بهتر و آیندهای روشنتر در افغانستن کمک کند.
............
پایان پیام/
نظر شما