به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه‌شب در نشستی جانبی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به پیامدهای گسترش مدارس دینی توسط طالبان هشدار داد.

او گفت که این سیاست می‌تواند به تبدیل شدن ایدئولوژی طالبان به یک جریان افراطی و پایدار در میان نسل‌های افغانستان، به‌ویژه مردان و پسران، بینجامد.

در این نشست، یافته‌های تحقیقی از نهاد «فراگیر» ارائه شد که نشان می‌دهد پس از بازگشت طالبان به قدرت، افراط‌گرایی در جامعه افغانستان شدت یافته است.

این تحقیق با ۷۰۰ نفر، از جمله ۶۰۰ زن در ۱۴ استان افغانستان مصاحبه کرده و بسیاری از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که طالبان با تحریف منابع دینی و بدون درک عمیق از اسلام، دین را به ابزاری برای توجیه سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود تبدیل کرده‌اند.

بنت در اشاره به این گزارش گفت: «طالبان دین را به ابزاری برای قدرت و کنترل جمعیت تبدیل کرده‌اند. این امر به وضوح در وضعیت زنان و دخترانی که زیر یوغ سیاست‌های طالبان قرار دارند دیده می‌شود.» به گفته او، زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان مانند آزادی رفت‌وآمد، آموزش، کار، بهداشت، مشارکت اجتماعی و دسترسی به عدالت محروم شده‌اند.

او قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را بخشی از یک استراتژی محاسبه‌شده برای تثبیت نظم اجتماعی سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه دانست و افزود: «این قانون، هم نشانه و هم ابزاری برای ظلم و آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران است.»

بنت هشدار داد که طالبان با وارد کردن رهبران جامعه و حتی اعضای خانواده در اجرای این محدودیت‌ها، فضایی از خودسانسوری، ترس و بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده‌اند.

او گفت:«نگرانی جدی این است که سرکوب جنسیتی و سلطه بر زنان، به ایدئولوژی خطرناکی تبدیل شود که نسل‌های آینده را آلوده کند.»

او همچنین افزود که افزایش فقر، نبود فرصت‌های آموزشی و شغلی و محدودیت‌های بیشتر بر آزادی‌ها، خطر رادیکالیسم و افراط‌گرایی را افزایش داده و تبعات امنیتی برای منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل تأکید کرد که «عادی‌سازی طالبان در این شرایط به‌معنای پذیرش جنایات آنان علیه زنان، تقویت مصونیت درازمدت و حتی الهام‌بخش جنبش‌های زن‌ستیز در سایر کشورها خواهد بود.»

او راهکار مقابله با این وضعیت را یک رویکرد همه‌جانبه دانست که شامل حمایت‌های اصولی بین‌المللی، پاسخ‌گویی ملی، ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل، شناسایی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت و تقویت سازمان‌های مدنی به‌ویژه نهادهای تحت رهبری زنان است.

