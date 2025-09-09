قطر: آموزش دختران افغانستان باید اولویت جهانی باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ جوهره بنت عبدالعزیز السویدی، معاون نمایندگی دائم قطر در ژنو، روز دوشنبه گفت افغانستان امروز با بحرانهای متعددی از جمله بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، ناامنی غذایی، تغییرات اقلیمی، ادامه تحریمها و بازگشت میلیونها مهاجر روبهرو است و در چنین شرایطی، تضمین حقوق زنان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
او افزود که جامعه جهانی باید ضمن رساندن کمکهای بشردوستانه، از بازسازی نهادهای افغانستان و حفظ گفتوگو با همه طرفها حمایت کند تا زمینه صلح و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی فراهم شود.
السویدی تصریح کرد قطر در تمامی گفتوگوهای خود با طرفهای افغانستان، همواره موضوع حقوق بشر، مشارکت زنان، حق آموزش و کار آنان و نیز حفاظت از حقوق همه اقشار جامعه افغانستان را مطرح کرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سپتامبر ۲۰۲۱، این گروه آموزش دختران در مقطع متوسطه و دانشگاه را ممنوع کرده و زنان را از بیشتر بخشهای کاری، بهویژه در ادارات دولتی و نهادهای غیردولتی، کنار گذاشته است.
این محدودیتها با واکنشهای تند جامعه جهانی مواجه شده و به تعبیر نهادهای حقوق بشری، «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان افغانستان به شمار میرود.
با این حال، گزارشهای محلی نشان میدهد که این محدودیتها حتی در بحرانهای انسانی نیز آسیبزا شده است. پس از زمینلرزه شدید اخیر در شرق افغانستان، شمار زیادی از زنان زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند، اما به دلیل کمبود پزشکان زن، وضعیت سلامتی بسیاری وخیمتر گردید.
کارشناسان هشدار دادهاند که ادامه چنین محدودیتهایی میتواند شمار قربانیان حوادث طبیعی را افزایش دهد و ضرورت رفع فوری این موانع را دوچندان میسازد.
...
پایان پیام/
نظر شما