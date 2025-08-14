به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان از ایران به خاطر حمایت مستمر از لبنان و مقاومت آن در برابر دشمن اسرائیلی و همچنین پشتیبانی از وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان قدردانی کرد. این موضع‌گیری از سوی واحد روابط رسانه‌ای حزب‌الله اعلام شد.

در بیانیه روابط رسانه‌ای حزب الله لبنان آمده است که شیخ نعیم قاسم در جریان دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر روابط برادرانه میان ملت‌های لبنان و ایران تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم، دکتر لاریجانی و هیئت همراه او را با حضور سید مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، به حضور پذیرفت.

لاریجانی روز گذشته وارد فرودگاه بیروت شد و در مسیر فرودگاه مورد استقبال مردمی قرار گرفت. او سفر خود را با دیدار با جوزف عون رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا آغاز کرد و سپس با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در عین‌التینه و نواف سلام نخست‌وزیر لبنان دیدار نمود. در ادامه، شامگاه همان روز به زیارت مزار شهید سید حسن نصرالله رفت.

دکتر لاریجانی پس از دیدار با نبیه بری تأکید کرد که ایران آماده است در صورت هرگونه تشدید اقدامات اسرائیل، در کنار لبنان بایستد و نیز در صورت درخواست دولت لبنان، کمک‌های لازم را ارائه دهد.

وی همچنین لبنان را کشوری دوست برای ایران با تاریخی مشترک توصیف کرد و افزود: امروز بهترین روابط میان دو کشور برقرار است. ملت لبنان ستاره‌ای درخشان در رویارویی با رژیم صهیونیستی بوده و در صدر قهرمانان آن، شهید سید حسن نصرالله قرار دارد.

