مراسم عزاداری اربعین حسینی هیأت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی(ه) برگزار شد

۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰
کد خبر: 1716774
مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور در حسینیه امام خمینی(ره) در شهر تهران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیأت‌های دانشجویی کشور امروز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور حضور داشتند، زیارت اربعین قرائت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی به بیان راه‌های جلب نصرت الهی پرداخت و گفت: «دعا»، «صبر و استقامت»، «تقوا»، «جهاد»، «توکل» و «تبعیت از رهبریِ الهی» عوامل ششگانه جلب نصرت و رضایت خداوند متعال براساس سنت‌های الهی است.

در ادامه این مراسم، آقای میثم مطیعی در رثای مصائب حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و اسرای کربلا به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت.

