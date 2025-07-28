اکبری: رسانه اربعین، باید صدای پیروزی ملت ایران و مظلومان باشد/ بلوکات: اربعین؛ قلب تپنده جهان اسلام و فرصت تربیت نسل جوان عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «رسانه، مقاومت و عهد اربعینی در پرتو شعار جهانی اربعین ۱۴۴۷؛ انا علی العهد» عصر امروز، دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، در سالن جلسات خبرگزاری ابنا در شهر قم برگزار شد. در این نشست، دکتر «کمال اکبری»، استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه، و استاد «عیسی بلوکات»، برنامهساز تلویزیون، به ارائه مباحث خود پرداختند.
اربعین؛ فراتر از مناسک، پدیدهای تمدنی و جهانی
دکتر «کمال اکبری»، استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه، در این نشست با اشاره به ویژگیهای مراسم زیارت اربعین حسینی اظهار کرد: این مراسم فراتر از یک مناسک مذهبی و عبادت جمعی است، بلکه یک پدیده جهانی به شمار میرود. مراسم زیارت اربعین که به یکی از افتخارات بزرگ ما تبدیل شده است، هم ریشه در نصوص گذشته ما دارد و هم دارای کارکرد فراوانی در طول تاریخ است و زیارت اربعین توانسته است که در بازآرایی نگاه شیعه مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه عصر کنونی، عصر رسانهای است، افزود: در دوره کنونی انسان به محض بیدار شدن به سراغ رسانه میرود و پیش از خوابیدن نیز آخرین کار او، چک کردن رسانه است. امسال شعار اربعین «انا علی العهد» است که این شعار متناسب با اتفاقات جهانی، عالم اسلام و جهان شیعه و دشمنیهای استکبار جهانی است. نشان مسلمان، عمل کردن به عهد است، حتی اگر آن عهد به ضرر مسلمان باشد و نمونه آن، صلح حدیبیه است که مسلمانان به آن پایبند بودند. اما شیوه دشمن، برخلاف این است و امسال در میانه دیپلماسی شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی و آمریکا با عهدشکنی به کشور ما حمله کردند. در حالی که قوام عرصه بینالملل به پایبند بودن کشورها به تعهدات و عهدنامهها است.
استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه افزود: شعار «انا علی العهد» ابعاد مختلفی از جمله بعد سیاسی دارد و این شعار نفی حاکمیت طاغوت و اثبات حاکمیت نورانی الهی میباشد. این شعار، بعد رسانهای نیز دارد و زیارت اربعین خود نیز ویژگی پیامرسانی مستقیم را داراست. این مراسم، نماد همبستگی اسلام است و نه تنها مسلمانان، بلکه آزادیخواهان و حامیان مظلومان از کشورهای مختلف در مراسم زیارت اربعین شرکت میکنند، همانگونه که در حمایت از غزه نیز شاهد بودیم که آزادگان از ادیان مختلف جمع شدند.
هر زائر اربعین یک خبرنگار بالقوه است
اکبری، هر زائر اربعین را یک خبرنگار بالقوه دانست و تصریح کرد: هر کسی که در این مراسم شرکت میکند باید یک خبرنگار باشد. یکی از ویژگیهای مراسم زیارت اربعین، حوزه تمدنسازی است که این مراسم با خود دارد. زیارت اربعین، تجدید عهد با حقیقت است که نماد آن امام حسین(ع) میباشد؛ ایشان در هر شرایطی به عهد خود پایبند بودند.
استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه با اشاره به ظرفیتهای رسانهای مراسم زیارت اربعین اظهار کرد: باید از رسانه اربعین در برابر سلطهگری امپریالیسم جهانی استفاده کنیم. اربعین هم پیام مبارزه با دشمنان و هم پیام انجام وظیفه در برابر مظلومان و جامعه را دارد. رسانه اربعین باید روایت درستی از پیروزی مردم ایران و اقتدار کشورمان در عرصه دفاع را ارائه دهد، چون پیروز جنگ ما بودیم و دشمن صهیونیستی به دست و پا افتاد تا آتشبس رخ دهد. رژیم صهیونیستی در این جنگ مفتضح شد.
وی خاطرنشان کرد: باید گروههای تولیدی حرفهای و نیمهحرفهای برای تولید آثار در مراسم زیارت اربعین ایجاد شوند و نیروهای آموزشدیده رسانهای در این زمینه به کار گرفته شوند تا آثار خوبی تولید گردد و اربعین که دشمن به دنبال این است که صدای آن در جهان شنیده نشود، دیگر امکان بایکوت یا تحریف و حذف آن نباشد.
زیارت اربعین؛ بزرگترین اجتماع خانوادگی جهان
استاد «عیسی بلوکات»، برنامهساز تلویزیون، در ادامه این نشست با اشاره به شیوه عملکرد رسانهها اظهار کرد: رسانهها به دو شیوه بر مخاطبان اثر میگذارند؛ شیوه اول سکوت و آرامش است، شیوه دوم نیز این است که در زمانی که نیاز به بحران و تنش باشد به سراغ شیوه ایجاد ترس میروند. رسانههای بیگانه اقدام به حمله به دین، فرهنگ و نهاد خانواده میکنند. در مقابل، اربعین هم قلب تپنده جهان اسلام است و هم یک پدیده اجتماعی است که غیرمسلمانان نیز در آن مشارکت دارند.
وی ادامه داد: شهید طهرانچی در وصیت خود میگفت که ایران هرگز با جنگ نخواهد شکست، زمانی میشکند که ما در فرهنگ، جوانان و علم کار نکنیم. لذا اگر میخواهیم سربلند شویم باید روی فرهنگمان کار کنیم و تأثیر بر روی جوانان بگذاریم و کار علمی کنیم؛ علمی که هر روز نو میشود و بهروز است. پیام اربعین همین است که شهید طهرانچی در وصیت خود گفت.
برنامهساز تلویزیون، با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر با زبانها و اندیشههای مختلف در مراسم زیارت اربعین شرکت میکنند، افزود: بزرگترین اجتماع خانوادههای جهان در اربعین است و افراد از سنین کودک تا کهنسال در این مراسم حضور پیدا میکنند. میتوان از ظرفیت اربعین برای تربیت نسلهای جوان استفاده کرد و بیشترین استفاده از اربعین را باید در عرصه فرهنگ داشت. یکی از فرصتهای رسانهای در اربعین، همافزایی و گفتوگو کردن و تبادل اندیشههای جهان اسلام است.
نیاز به بانک اطلاعات زائران و مرکز ایدهپردازی رسانهای اربعین
بلوکات، ایجاد بانک اطلاعاتی زائرین اربعین را ضروری دانست و تصریح کرد: باید با این زائرین در طول سال ارتباط داشت. اگر هم قرار است کار رسانهای در خصوص زیارت اربعین تولید شود، باید ده ماه پیش تولید آن اثر صورت بگیرد و تولید هم در ۲۰ روز اربعین انجام شود. فیلمنامه و ایده داشتن، بزرگترین نقص در پرداخت رسانهای به اربعین است. اربعین میعادگاه ساخته شدن انسان است و نیازمند مرکز رسانهای هستیم که متولی جمعآوری تمام ایدههای رسانهای در خصوص اربعین در طول سال، مطابق با ذائقه مخاطب باشد. هنوز از کشف کردن کسانی که به اربعین میآیند، دور هستیم. باید تصاویر ثبتشده از زیارت اربعین آرشیو شود و کسانی که برای کار رسانهای به این مراسم میروند، روحیه جهادی داشته باشند.
برنامهساز تلویزیون افزود: برای ایجاد امنیت باید رسانه در صف اول قرار بگیرد و سپس نیروهای نظامی در پشت رسانه باشند. زیارت اربعین خاستگاه تربیت نیروی انسانی است و باید از ظرفیت اربعین استفاده کنیم. برای موفقیت در عرصه رسانه باید دشمنشناسی داشته باشیم که چگونه بر افکار عمومی تأثیر میگذارد، ولی این دشمنشناسی میتواند تولیدات جدیدی به همراه داشته باشد.
بلوکات با اشاره به لزوم نگاه علمی به زیارت اربعین خاطرنشان کرد: این مراسم باید به کتابخانه مطالعاتی تبدیل شود، نه اینکه صرفاً اطلاعاتی از اربعین شنیده باشیم. باید اتحاد جهان اسلام از طریق زیارت اربعین محقق شود. رسانه اربعین دیدهبان جهان اسلام است. با کار رسانهای درست و اندیشه جهانی در حوزه اربعین و مقاومت، موفق میشویم. غزه، قلب تپنده جهان اسلام، مجروح باقی نمیماند.
