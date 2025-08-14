  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

برگزاری جلسه هیئت اداری و شورای ارزیابی کمیسیون عالی شیعیان به ریاست استاد اخلاقی + تصاویر

۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۹
کد خبر: 1716825
برگزاری جلسه هیئت اداری و شورای ارزیابی کمیسیون عالی شیعیان به ریاست استاد اخلاقی + تصاویر

جلسه هیئت اداری و شورای ارزیابی کمیسیون عالی شیعیان روز ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست استاد محمدعلی اخلاقی برگزار شد و به بررسی گزارش‌ها، دیدارهای استانی و مسائل جاری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هیئت اداری و شورای ارزیابی این نهاد روز چهارشنبه۲۲ مرداد۱۴۰۴ به ریاست استاد محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون، برگزار گردید.

استاد اخلاقی در این جلسه ضمن ارائه سخنان ارشادی و بیان نکات راهبردی، گزارشی از فعالیت‌ها و تحولات اخیر ارائه کرد. یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی گزارش هیئت اعزامی کمیسیون به استان‌های غزنی و میدان وردک بود که شامل نتایج دیدارها و گفت‌وگوها با مقامات عالی‌رتبه حکومت سرپرست افغانستان می‌شد.

اعضای جلسه پس از استماع گزارش‌ها، به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود درباره مسائل مدنظر پرداختند و در نهایت تصمیمات لازم برای پیگیری امور اتخاذ شد.

این نشست در فضایی صمیمی و با هدف هماهنگی بیشتر فعالیت‌های کمیسیون در سطح ملی برگزار شد.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha