تسهیلات ویژه برای زائران اربعین ۱۴۰۴ 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جواد تشکری با اشاره به گرمای هوا و لزوم کاهش ایستایی در مرزها، گفت: امسال تعداد گیتهای خروجی در تمام مرزهای کشور از جمله مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و باشماق افزایش یافته است تا زائران با کمترین توقف به عراق وارد شوند.
وی افزود: تأسیسات برودتی و حمل و نقل منظمتری در آنسوی مرز با همکاری طرف عراقی پیشبینی شده تا زائران با حال و هوای بهتری سفر خود را آغاز کنند.
تشکری در ادامه به سامانه سماح اشاره کرد و گفت: ثبتنام زائران اربعین از هفته گذشته در سامانه سماح آغاز شده است. با ثبتنام در این سامانه، زائران به صورت خودکار تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار میگیرند و میتوانند ارز مورد نیاز خود را با مراجعه به بانکهای عامل دریافت کنند.
سخنگوی ستاد اربعین همچنین به نرخ بلیت اتوبوس برای زائران اشاره و بیان کرد: نرخ بلیت اتوبوس برای مسیرهای مختلف از جمله تهران به مهران، شلمچه، چذابه و خسروی مشخص شده و توسط اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور رصد میشود تا از تخلفات جلوگیری شود.
تشکری در ادامه به نقش مشارکت مردمی در اربعین اشاره کرد و یادآور شد: عشق و دلدادگی مردم به امام حسین (ع) موتور محرکه اربعین است. چه زائران ایرانی و چه میزبانان عراقی با تمام وجود در این مراسم مشارکت میکنند. بسیاری از زائران معتقدند که رزق و روزی یکسالهشان را از همین پیادهروی اربعین به دست میآورند. این شور و اشتیاق باعث میشود که هر سال تعداد بیشتری در این مراسم شرکت کنند.
وی در زمینه برنامههای فرهنگی نیز خاطرنشان کرد: موکبهای قرآنی، فرهنگی و هنری در مسیر اربعین برپا خواهند شد. از جمله موکبهای ویژه کودکان، بانوان و دانشجویان که برنامههای متنوعی را ارائه میدهند.
سخنگوی ستاد اربعین همچنین به آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران اشاره کرد و ادامه داد: این آیین از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم برگزار میشود و بیش از یکهزار موکب مردمی در این مسیر پذیرای زائران خواهند بود. علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه Jamande.com برای برپایی موکب ثبتنام کنند.
تشکری که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، در پایان ابراز امیدواری کرد که تلاشهای ستاد اربعین و همه دستاندرکاران باعث رضایت امام حسین (ع) و زائران شود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما