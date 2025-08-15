  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۳
کد خبر: 1716940
طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

جمعی از طلاب گینه بیسائو با حضور در منزل دختر مرحوم شیخ بوبکر سیدی، یاد و خاطره استاد فقید خود را پاس داشتند و خدمات او در توسعه دین اسلام در این کشور را ارج نهادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین حسینی، جمعی از طلاب کشور گینه بیسائو با هدف پاسداشت یاد و خاطره مرحوم شیخ بوبکر سیدی استاد فقید خود، در با حضور در منزل دختر ایشان در قم، یاد وی را گرامی داشته و از چند دهه زحمات او برای توسعه دین مبین اسلام در این کشور قدردانی کردند.

در این محفل که به تلاوت فاتحه و آیاتی از کلام الهی مزین بود، پس از نمایش فیلمی از بیانات آن مرحوم در خصوص تاریخ ورود مذهب اهل بیت علیهم السلام در کشور گینه بیسائو و توصیه‌هایی به مبلغان و مجموعه‌های اسلامی، حسین اسدی در سخنانی با اشاره به خاطراتی از مرحوم بوبکر سیدی، ویژگی‌های شخصیتی وی همچون اخلاص، تقوی، حرص در علم‌اندوزی و گسترش فرهنگ اسلام اصیل در منطقه را برشمرد.

همچنین «ادریس گانو» و «عمر امبالو» به نمایندگی از طلاب اهل گینه بیسائو به بیان نظرات خود پرداختند. این محفل با قرائت زیارت امام حسین علیه‌السلام به پایان رسید.

طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha