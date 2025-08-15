طلاب گینه بیسائو در قم یاد مرحوم شیخ بوبکر سیدی را گرامی داشتند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین حسینی، جمعی از طلاب کشور گینه بیسائو با هدف پاسداشت یاد و خاطره مرحوم شیخ بوبکر سیدی استاد فقید خود، در با حضور در منزل دختر ایشان در قم، یاد وی را گرامی داشته و از چند دهه زحمات او برای توسعه دین مبین اسلام در این کشور قدردانی کردند.
در این محفل که به تلاوت فاتحه و آیاتی از کلام الهی مزین بود، پس از نمایش فیلمی از بیانات آن مرحوم در خصوص تاریخ ورود مذهب اهل بیت علیهم السلام در کشور گینه بیسائو و توصیههایی به مبلغان و مجموعههای اسلامی، حسین اسدی در سخنانی با اشاره به خاطراتی از مرحوم بوبکر سیدی، ویژگیهای شخصیتی وی همچون اخلاص، تقوی، حرص در علماندوزی و گسترش فرهنگ اسلام اصیل در منطقه را برشمرد.
همچنین «ادریس گانو» و «عمر امبالو» به نمایندگی از طلاب اهل گینه بیسائو به بیان نظرات خود پرداختند. این محفل با قرائت زیارت امام حسین علیهالسلام به پایان رسید.
