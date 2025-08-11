به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی رحلت شیخ «چیرنو بوبکر سیدی»، عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از کشور گینه بیسائو را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.» (از میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته‌اند وفادار ماندند؛ برخی به عهد خود وفا کردند و جان سپردند، و برخی دیگر در انتظارند و هیچ تغییری در عهد خود ندادند.) صدق الله العلی العظیم

با نهایت اندوه و تأثر، خبر رحلت شیخ جلیل‌القدر، عالم عامل، پارسا و زاهد، «جیرنو بوبکر سیدی» عضو مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام در کشور گینه بیسائو را دریافت کردیم.

این مبلغ مجاهد و امام جمعه، از نخستین دعوتگرانی بود که تمام تلاش خود را برای نشر معارف اسلام و اهل‌بیت نبوت و رسالت علیهم‌السلام به کار بست. او شاعری توانا بود که اشعار دینی و حماسی در مدح پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم‌السلام می‌سرود.

به مناسبت این ضایعه دردناک، به درگاه خداوند عزوجل ابتهال می‌کنیم که روح آن فقید سعید را در بهشت برین جای دهد و او را با پیامبران و صالحان محشور فرماید که چه نیکو همدمانی هستند.

همچنین صمیمانه‌ترین تسلیت و همدردی خود را به خانواده گرامی، بستگان، شاگردان و همه پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌خاطر این مصیبت بزرگ تقدیم می‌کنیم.

«انا لله و انا الیه راجعون»

رضا رمضانی

۱۷ صفر المظفر

شایان ذکر است که شیخ "چیرنو بوبکر سیدی" عضو مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام؛ امام مسجد منطقه کنتم مدینه در حاشیه شهر بیسائو و از مروجان مکتب اهل بیت علیهم السلام در کشور گینه بیسائو طی روزهای گذشته در سن هفتاد و نه سالگی به رحمت ایزدی پیوست. وی علاوه بر هدایت پیروان عترت طاهرین در گینه بیسائو، معلمی مبرز و همچنین شاعری خوش قریحه بود که از وی قصائدی دینی و معنوی از جمله در مدح آل الله علیهم السلام به یادگار مانده است.

