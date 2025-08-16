به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی «آموزه‌های اربعین حسینی و راهکارهای توسعه گفتمان اربعین» از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در کربلای معلی برگزار شد.

در ابتدای این همایش که اندیشمندانی از کشورهای ایران، پاکستان و هندوستان، از قاره‌ی اروپا و آمریکا حضور داشتند، معاون بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تشریح فعالیت‌های مجمع اظهار داشت: مجمع جهانی اهل بیت(ع) دومین سالی است که در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی اقدام به برگزاری نشست‌های علمی، تخصصی و معرفتی پیرامون ابعاد مختلف قیام سالار شهیدان و اربعین حسینی می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدعلی معینیان» ادامه داد: امسال طبق برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم با شعار «اربعین حسینی مظهر کرامت و عدالت و مسئولیت» برنامه‌های خود را آغاز کردیم؛ موضوعی که گاهی در جوامع اسلامی و حتی اهل بیتی کمتر به آن توجه می‌شود و مغفول مانده است. بنا داریم علما و بزرگواران پیرامون این موضوع مهم، نکات ارزشمند خود را ارائه کنند.

وی درباره نشست‌های برگزار شده گفت: ما سه نشست به صورت وبیناری برگزار کردیم و در خدمت مهمانانی از بیست کشور بودیم. برخی از مهمان‌ها در کربلا حضور داشتند و به صورت حضوری در خدمت آن‌ها بودیم، برخی هم به صورت مجازی حضور داشتند.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: نشست اول با محوریت دانشجویان اهل بیتی از هشت ملیت در این نشست حضور داشتند. نشست دوم، نشست ویژه بانوان اهل بیتی و فعالان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بود که شصت بانوی فعال از نوزده ملیت در خدمت آنها بودیم. نشست سوم هم در شب اربعین حسینی اجلاس عمومی ما بود که پیرامون شعار اجلاس خدمت شخصیت‌های نخبه، علما و بزرگواران از کشورهای مختلف بودیم. از ده کشور شخصیت هایی حضور داشتیم که از محضر آنان بهره‌مند شدیم.

وی در پایان گفت: این نشست چهارمین و آخرین نشست‌ ما است که ویژه فعالان فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی اردو زبان، از کشورهای شبه قاره و مقیم کشورهای اروپا و آمریکا است. امروز در خدمت 25 ملیت از شخصیت‌ها و علما هستیم. براساس ظرفیت‌هایی که عزیزان داشتند هم از بُعد رسانه‌ای از آن‌ها استفاده کردیم و هم در نشست‌های حضوری و مجازی از حضور این بزرگواران بهره‌مند شدیم.

