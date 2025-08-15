به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - از کربلای معلی، همایش علمی آموزه‌های اربعین حسینی و راهکارهای توسعه گفتمان اربعین هم‌اکنون - جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - در کربلای معلی در حال برگزاری است.

این همایش که سومین روز از همایش بین‌المللی اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی است، به همت مجمع جهانی اهل‌بیت‌(ع) و با حضور شخصیت‌هایی از اردو زبانان سراسر جهان در هتل بین‌المللی کربلا الدولی برگزار می‌شود.

در این همایش شخصیت‌هایی همچون حجت‌الاسلام والمسلمین سناتور راجا ناصر روحانی برجسته پاکستانی و دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین این کشور و علما، نخبگان و فعالان از کشورهای پاکستان، هندوستان، انگلستان، آمریکا و چند کشور دیگر حضور دارند.

فعالان دینی در این نشست دیدگاه‌های خود را در خصوص آموزه‌های اربعین و راهکارهای توسعه گفتمان اربعین مطرح می‌کنند و آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نیز به سخنرانی می‌پردازد.

گزارش کامل این نشست منتشر خواهد شد.

