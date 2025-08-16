به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک دستگاه خودروی سواری در منطقه «المزه» دمشق پایتخت سوریه هدف انفجار قرار گرفت، اما این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشت.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی هتل «گُلدن» و بر اثر بمبگذاری در یک خودرو رخ داده است.
«اسامه محمد خیر عاتکه» فرمانده امنیت داخلی دمشق در حکومت جولانی نیز تأیید کرد که انفجار ناشی از یک بمب کارگذاریشده در یک خودروی قدیمی بوده که مدتها در حاشیه اتوبان المزه پارک شده بود.
وی خاطرنشان کرد: هیچ آسیب جانی یا خسارت مالی گزارش نشده و نیروهای میدانی در حال بررسی منطقه هستند.
به گفته او، واحدهای امنیتی حکومت جولانی این منطقه را برای پیشگیری از هرگونه اقدام خرابکارانه احتمالی تحت کنترل و جستوجو قرار دادهاند.
