به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز (یکشنبه) در پی از سرگیری درگیری‌ها در استان سویداء در جنوب سوریه، دست‌کم چهار نفر کشته شدند. این خشونت‌ها در حالی از سر گرفته شده که آتش‌بس میان طرف‌های درگیر از اواخر ماه گذشته برقرار شده بود.

پیش از اجرای آتش‌بس در ۲۰ ژوئیه، استان سویداء شاهد نبردهایی میان نیروهای مسلح دروزی و عشایر بدوی بود؛ درگیری‌هایی که با ورود نیروهای حکومت جولانی و پشتیبانی عشایر از سراسر سوریه، گسترش یافت. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، در آن درگیری‌ها بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شدند که اغلب آنان از جامعه دروزی بودند.

در نخستین موج خشونت از زمان اجرای آتش‌بس، سه عضو نیروهای امنیتی حکومت جولانی در درگیری با نیروهای مسلح دروزی در محور تل‌ حدید در غرب استان سویداء کشته شدند. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی‌اش که غرب سویداء را در بر می‌گیرد، بسیار مهم تلقی می‌شود.

همچنین یک تن از اعضای گروه‌های مسلح دروزی در تل‌ حدید جان خود را از دست داد و چند تن دیگر زخمی شدند. درگیری‌ها به اطراف شهرک «الثعله» نیز کشیده شده و طبق گزارش‌ها، نیروهای حکومت جولانی از موشک و سلاح‌های سنگین در آن منطقه استفاده کرده‌اند. صدای انفجار و تیراندازی در چندین محله شهر سویداء نیز شنیده شده است.

حکومت جولانی، گروه‌های مسلح وفادار به شیخ حکمت الهجری – رهبر مذهبی طایفه دروزی – را متهم کرده که آتش‌بس را با حمله به نیروهای حکومت جولانی در محور تل‌ حدید نقض کرده‌اند. وزارت کشور حکومت جولانی در بیانیه‌ای این گروه‌ها را گروهک‌های یاغی، خوانده و آن‌ها را مسئول حملات به نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی و هدف قرار دادن روستاها با راکت و خمپاره دانسته است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیروهای حکومت جولانی مجدداً کنترل تل حدید را در دست گرفته‌اند.

محاصره علیرغم آتش‌بس

با وجود اعلام آتش‌بس، مسیر اصلی میان شهرهای سویداء و دمشق همچنان مسدود است. گروه‌های مسلح همسو با حکومت جولانی بر اطراف این جاده تسلط دارند و رفت‌وآمد را مختل کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه از وجود نوعی محاصره از سوی حکومت جولانی خبر داده؛ ادعایی که دمشق آن را رد می‌کند.

در همین حال، صدها تن از مردم سویداء روز جمعه با برگزاری تظاهرات خواهان خروج نیروهای حکومت جولانی و پایان محاصره شدند. معترضان با حمل دست‌نوشته‌هایی خواهان باز شدن گذرگاه انسانی به سوی اردن شدند.

در سوی مقابل، حکومت جولانی مدعی است گروه‌های مسلح دروزی عامل انسداد راه‌ها هستند. سازمان ملل متحد توانسته است چندین کاروان کمک بشردوستانه به این استان ارسال کند، اما یک منبع در وزارت کشور حکومت جولانی گفت که گذرگاه انسانی از طریق بصری الشام به‌صورت موقت بسته شده است؛ تا زمانی که امنیت منطقه تأمین شود، چرا که به گفته او، گروه‌های قانون‌گریز توافق آتش‌بس را نقض و به نیروهای امنیتی حمله کرده‌اند.

