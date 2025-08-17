خودکشی یک دختر شیعه در غرب کابل/ وضعیت بد اقتصادی و منع آموزش، دختران افغان را به ستوه آورده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک دختر شیعه ۲۵ ساله در منطقه «گل‌خانه» واقع در غرب کابل خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی‌اش پایان داد.

یک منبع مردمی در غرب کابل به خبرنگار ابنا گفت که این دختر روز چهارشنب گذشته در «تهکوی» خانه‌اش خود را حلق‌آویز کرده است.

این منبع، دلیل خودکشی را فشارهایخانوادگی بر روی این دختر جوان عنوان کر و جزییات بیشتری در مورد این رویداد ارایه نکرد.

این در حالی است که میزان خودکشی میان پسران و دختران در چهار سال اخیر و تغییر حاکمیت و تحولات جدید در افغانستان به شدت افزایش یافته است.

از سوی هم، برخی از دختران شیعه در غرب کابل می‌گویند که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و ممنوعیت آموزش، زنان و دختران را در شرایط بدی قرار داده است.

یکی از دختران بازمانده از تحصیل که خواست نامشفاش نشود، گفت: دختران از سوی خانواده‌ها به شدت تحت فشار هستند. از یک سو با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا از طریق ازدواج از این وضعیت عبور کنند و از سوی دیگر، منع آموزش، این دختران را به ازدواج اجباری وادار می‌کند.

او تصریح کرد که اتفاقات ناخوشایندی در چهار سال گذشته برای دختران ایجاد شده و بسیاری از این اتفاقات رسانه‌ای نشده است.

این منبع با بیان این‌که دختران از وضعیت جاری به ستوه آمده‌اند، تاکید ورزید که نیاز است هرچه زودتر راهکاری برای فعالیت‌های اقتصادی و آموزش دختران در نظر گرفته شود، در غیر آن، این فاجعه همچنان ادامه خواهد داشت.

