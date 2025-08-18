به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالروز شهادت حضرت ثامنالحجج، سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام در شهر قم، برگزار میشود.
حجتالاسلام احمد قادری دبیر سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام _ استان قم، با اعلام این خبر گفت: همزمان با روزهایِ پایانی ماه صفر و در آستانهی ۲۸ صفر، سالروز شهادت پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و امام حسن مجتبی علیهالسلام و نیز حضرت امام رضا علیهالسلام، سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام، به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی برگزار خواهد شد.
وی برپاییِ این یادواره را از ابتکارات گروه جهادی شهید شفیعی عنوان کرد و افزود: در راستای زنده نگهداشتن یاد شهیدان و نیز تکریم خانواده معظم شهدا که به تعبیر امام راحل، چشم و چراغ ملّت ما هستند، از سال ۱۴۰۲ تاکنون، این یادواره توأم با سوگواره مردمی حدیث عشق برگزار گردید و امسال نیز این مراسم، با حال و هوای شهدای اقتدار، برگزار خواهد شد.
مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی به حضور چهرههای استانی، ملی و بینالمللی در مراسم امسال اشاره کرد و گفت: خطیب ارجمند آیت الله علی نظری منفرد، حجتالاسلام والمسلمین مجید منتظرزاده (فرمانده تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق علیهالسلام)، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری (نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی)، حجتالاسلام والمسلمین احمد فرخفال (قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها)، حجتالاسلام والمسلمین محسن ربانی (نماینده سابق مقام معظم رهبری در آمریکای لاتین) و حجتالاسلام والمسلمین محمد سعیدی (نائب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم)، میهمانان ما در مراسم امسال خواهند بود.
وی سخنرانی، مرثیهسرایی، روایتگری سیره شهدا، اجرای گروه سرود و اجرای دمامزنی را از جمله برنامههای این یادواره دانست و با اشاره به زمان و مکان برگزاریِ ششمین سوگوارهی مردمی حدیث عشق و سومین یادواره شهدای همنام امام رضا علیهالسلام اظهار کرد: این برنامه از روز سهشنبه ۲۸ مرداد ماه تا پایان ماه صفر به مدت ۶ روز، عصرها از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ واقع در فضای باز بوستان نغمه به نشانی بنیاد بلوار شهید کریمی کوچه ۱۳، برگزار خواهد شد.
