تجلیل از خانواده شهدا در اختتامیه سومین یادواره شهدای همنام امام رضا(ع) در شهر قم

خانواده‌های شهیدان شاخص همنام امام رضا علیه‌السلام، با حضور آیت‌الله غروی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر مسئولان استانی، تجلیل شدند.

همزمان با عصر شهادت امام مهربانی‌ها، حضرت علی‌ بن موسی الرضا علیه‌آلاف‌التحیه‌والثناء، آئین اختتامیه ششمین ســـــوگواره‌ مـــردمی «حدیـــــث عشق» و سومین یـــادواره استانی «شهدای همنام امام رضا علیه‌السلام» یادبـــــــــود شهــــــدای اقتــــــــــدار، در منطقه بنیاد قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی، نائب رئیس محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که سخنران این مراسم بود، به شرح روایت شریف «رَحِمَ اللّهُ عَبْدا اَحْیا أمْرَنا،» فَقُلْتُ لَهُ: «فَکَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُمْ؟» قالَ: «یَتَعَلَّمُ عُلُومَنا و یُعَلِّمُها النّاسَ، فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا» از امام رضا علیه‌السلام پرداخت و گفت: اگر کسی علوم اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراگیرد و به مردم بیاموزد، مورد دعای آن حضرت قرار خواهد گرفت؛ چرا که اگر مردم زیبایی‌های گفتار امامان شیعه را می‌دانستند، قطعا از ایشان پیروی می‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه شیعه در طول تاریخ، هیچ‌گاه از مرام و مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام جدا نبوده، گفت: شیعیان همواره با واسطه‌های فیوضات الهی یعنی ائمه معصومین علیهم‌السلام مرتبط بوده‌اند و آموزه‌های تربیتی اسلام را از این بزرگواران، فرا می‌گرفتند.

نائب رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، از تداوم شبکه وکالت و حضور صدها امام‌زاده در ایران، به عنوان دو رویداد و مسئله‌ی مبارک در عصر امام رضا علیه‌السلام یاد کرد و اظهار داشت: اگرچه دوره امامت و زندگانی امام هشتم، از سخت‌ترین دوران حضور ائمه معصومین علیهم‌السلام بوده؛ اما از سوی دیگر نیز، یکی از دوران‌های پُربار برای شیعه به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: اگر به سیره‌ی امام هشتم توجه کنیم، از جهات گوناگونِ سیاسی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، هیچ‌گونه نقصی در زندگی انسان به وجود نخواهد آمد.

همچنین آئین تکریم خانواده‌های معظم شهدای همنام امام رضا علیه‌السلام با حضور آیت الله سیدمحمد غروی (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، مرتضی حیدری (معاون سیاسی امنیتی استاندار قم)، حسین صابری (نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم)، سرکار خانم شفیعی (خواهر گرامی شهید محمدرضا شفیعی) و دیگر مسئولان استان، برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمد قادری دبیر سومین یادواره استانی شهدای همنام امام رضا علیه‌السلام در بخشی از آئین اختتامیه گفت: همانگونه که سال گذشته از خانواده معظم ۳ شهیدِ شاخص از ارگان‌های فراجا، ارتش و جهاد سازندگی استان قم تجلیل شد، امسال نیز از ۳ خانواده شهید دیگر از شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲روزه، تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: شهید رضا مرادگنجه (از شهدای جهاد سازندگی)، شهید حسن‌رضا رستگاری (از لشکر فاطمیون _ افغانستان) و شهید پاسدار علیرضا رضازاده مقدم (از شهدای جنگ ۱۲ روزه) شهیدانی هستند که امروز با اهداء لوح یادبود و گل به خانواده آنان، یاد و خاطره‌شان، فضای محفل را معطّر خواهد نمود.

اجرای گروه سرود نوجوانان ولایت، شعرخوانیِ شاعر آئینی کشور سید محمدجواد شیخ‌الاسلامی، بیان سیره شهدا توسط حجت‌الاسلام کریمی تهرانی و مرثیه‌سراییِ سید حسن میریزدی، از دیگر بخش‌های سومین یادواره استانیِ شهدای همنام امام رضا علیه‌السلام بود.

در این یادواره‌ی ۶ روزه که به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و موسسه مواسات اهل‌بیت علیهم‌السلام، و با مشارکت تشکّل همسایگان محله بنیاد و برخی ارگان‌های فرهنگی تشکیل شده بود، همدلی و همراهیِ اهالی محل در آن موج می‌زد؛ یکی از همسایه‌ها، آش نذری پخته بود، دیگری شله‌زرد، آن یکی در تهیه لوازم شربت و توزیع آن مشارکت می‌کرد و همسایه دیگر، چند سبد سیبِ گلاب آورده بود تا در میان عزاداران امام هشتم توزیع کند.

مشارکت همسایه‌ها و اهالی محل، فقط در بخش پذیراییِ این برنامه نبود؛ بلکه در چیدمان و جمع‌آوریِ صندلی‌ها، نصب بیرق سیاه و بنر تصاویر شهدا، خوش‌آمد گویی به میهمانان و نظم جلسه نیز، جلوه‌هایی زیبا از یک برنامه محله محور را پدید آورده بود.

عکس از: مهدی ربانی

