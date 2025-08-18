به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد کمک‌های جدیدی به سودان جنوبی ارسال کند؛ کشوری که برخی گزارش‌های رسانه‌ای از آن به عنوان یکی از مقاصد احتمالی برای انتقال اجباری فلسطینیان از نوار غزه یاد کرده‌اند.

وزارت خارجه رژیم اسرائیل در بیانیه‌ای که رادیو ارتش این رژیم منتشر کرد، گفت: اسرائیل در پی شیوع وبا از سپتامبر ۲۰۲۴، کمک‌های فوری انسانی به سودان جنوبی ارائه خواهد داد.

رسانه رسمی این رژیم نیز گزارش داد که اسرائیل تصمیم گرفته است کمک‌های انسانی فوری شامل تجهیزات پزشکی، دستگاه‌های تصفیه آب و بسته‌های غذایی را تحت نظارت «گدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل به سودان جنوبی ارسال کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رژیم اسرائیل از ۲ مارس گذشته همه گذرگاه‌های منتهی به غزه را بسته و مانع ورود هرگونه کمک انسانی شده است؛ اقدامی که باعث ایجاد قحطی در این منطقه شده است، در حالی که کامیون‌های کمک‌رسانی در مرزها انباشته مانده‌اند و تنها مقدار اندکی از کمک‌ها اجازه ورود پیدا کرده که حتی حداقل نیازهای فلسطینیان را برآورده نمی‌کند.

یک هفته پیش، برخی گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی فاش کردند که دولت سودان جنوبی به طور اولیه با درخواست رژیم اسرائیل برای پذیرش فلسطینیان غزه در خاک خود موافقت کرده است؛ توافقی که در ازای دریافت سرمایه‌گذاری‌های اسرائیلی صورت می‌گرفت. اما دولت سودان جنوبی بلافاصله این ادعا را تکذیب و اعلام کرد چنین توافقی اساساً وجود ندارد.

در همین زمینه، «شارن هاسکل» معاون وزیر خارجه رژیم اسرائیل هفته گذشته به جوبا سفر کرد و با «سلفا کیر» رئیس‌جمهور سودان جنوبی دیدار داشت. همچنین «مونتی سمایا کومبا» وزیر خارجه سودان جنوبی در ۲۹ ژوئیه گذشته به قدس سفر کرده و با گدعون ساعر دیدار کرد. او در این سفر به شهرک‌های اسرائیلی در شمال کرانه باختری اشغالی نیز سر زد.

از سوی دیگر، حملات و محاصره رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شهادت ۶۱ هزار و ۹۴۴ فلسطینی و زخمی شدن ۱۵۵ هزار و ۸۸۶ نفر – عمدتاً زنان و کودکان – انجامیده است. همچنین بیش از ۹ هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شدند و قحطی جان ۲۵۸ نفر – از جمله ۱۱۰ کودک – را گرفته است.

سودان جنوبی که در سال ۲۰۱۱ از سودان جدا شد، همچنان درگیر بی‌ثباتی است. جنگ داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ میان هواداران «سلفا کیر» رئیس‌جمهور سودان جنوبی و رقیبش «ریاک مشار» باعث کشته شدن حدود ۴۰۰ هزار نفر و آوارگی ۴ میلیون تن شد.

