اسرائیل و بولیوی بار دیگر مناسبات دیپلماتیک خود را از سر گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که این رژیم و بولیوی در واشنگتن توافق ازسرگیری روابط را امضا کرده‌اند؛ توافقی که در مراسمی رسمی در اقامتگاه سفیر اسرائیل در آمریکا انجام شد.

«جدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل، در این مراسم گفت: ما امروز به فصلی طولانی و بی‌دلیل از قطع رابطه میان دو کشور دوست پایان می‌دهیم.

در این نشست، ساعر و فرناندو آرامایو، وزیر خارجه بولیوی، سند بازگشت روابط را امضا کردند.

آرامایو در سخنانی گفت که کشورش، احساس نزدیکی زیادی به مردم اسرائیل دارد و این تصمیم را نتیجه وجود چالش‌های مشترک دانست. به گفته او، ازسرگیری روابط آغاز مسیری طولانی برای همکاری و عبور از مشکلات متعدد خواهد بود.

پیشینه قطع رابطه

بولیوی در سال ۲۰۲۳ و پس از آغاز جنگ غزه، روابط خود با اسرائیل را قطع کرد؛ تصمیمی که دولت چپ‌گرای «لوئیس آرسه» اتخاذ کرده بود. اسرائیل این اقدام را تسلیم شدن در برابر تروریسم خواند و در مقابل، جنبش حماس از آن استقبال کرد.

اما پیروزی «رودریگو باز» – نامزد میانه‌رو و راست‌میانه – در انتخابات اخیر، مسیر را برای تجدید روابط باز کرد. ساعر اعلام کرد که پس از انتخاب باز، در همان روز بعد از انتخابات با او گفت‌وگو کرده است.

بولیوی همچنین به‌تازگی ویزا برای گردشگران اسرائیلی را لغو کرده که این اقدام نیز بخشی از روند عادی‌سازی روابط دانسته می‌شود.

این نخستین بار نیست که بولیوی روابط خود با اسرائیل را قطع می‌کند؛ در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز به‌دلیل عملیات نظامی اسرائیل در غزه، روابط قطع شد، اما در سال ۲۰۱۹ توسط دولت موقت راست‌گرا دوباره برقرار گردید و در سال ۲۰۲۳ در دوران آرسه بار دیگر قطع شد.

