روایت ابراز احساسات بانوان عراقی؛ «از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا ظهور منجی، همراه با ایران و مرجعیت شیعه هستیم»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی اربعین حسینی امسال به دلیل موفقیت پاسخ کوبنده ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی حال و هوای ویژه‌ای داشت. برگزاری پویش‌ها و برپایی موکب‌هایی به‌طور تخصصی در حوزه مقاومت و پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه در فضای حقیقی و مجازی انعکاس خاصی داشت.

در این میان بانوان عراقی با دیدن موکب‌های فرهنگی ایران در مسیر راهپیمایی استقبال ویژه‌ای از ایرانیان داشتند و سعی می‌کردند احساسات و نشاط خود را از پیروزی ایران به‌عنوان یک دولت قدرتمند شیعه در برابر رژیم اشغالگر قدس نشان دهند.

اگرچه بیشتر بانوان عراقی در سال‌های گذشته در زمینه سیاست و وقایع بین‌الملل واکنش خاصی نداشتند، اما پاسخ قاطع ایران به دشمنان اسلام، بانوان و دختران عراقی را به وجد آورده بود.

در این مسیر، با بانوان فرهیخته، معلم و مدرس و خانه‌دار عراقی گفت‌وگو کردیم و روایت‌شان را شنیدیم:

ام‌زهرا مدیر مدرسه‌ای در استان کربلا در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت: همه ما با مقاومت و در خط جهاد تبیین، حشدالشعبی و تمام انقلابیونی که علیه رژیم اشغالگر قدس مجاهدت می‌کنند، هستیم.

وی ادامه داد: با امید به خدا، فلسطین و غزه پیروز می‌شوند و اسراییل به دست امام خامنه‌ای (حفظه الله) از صحنه روزگار محو و نابود می‌شوند.

بانوی فرهیخته عراقی پیرامون اثرگذاری اربعین حسینی در بیداری جهان اسلام گفت: راهپیمایی اربعین حسینی چالشی در برابر هر دشمن اشغالگری است که در کمین شیعه است، چرا که شیعه پایگاهی امن برای تمام اهل زمین است. از این رو همیشه دشمن از هر سو در کمین ما است و به لطف و یاری خدا زیارت اربعین و راهپیمایی اربعین حسینی به مثابه خنجری در قلب دشمنان اشغالگر است.

وی در خصوص دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران و انعکاس آن در میان ملت عراق گفت: جنگ اسراییل علیه ایران برای ما ناگهانی و غیرمنتظره بود و صبح روز جنگ متوجه شدیم که به ایران حمله شده؛ چرا که ایران مرکز امن شیعه است و دولت قدرتمند شیعی است که ان‌شاءالله زمنیه‌ساز ظهور امام زمان(عج) است.

وی تصریح کرد: اما پاسخ ایران به دشمن صهیونیستی دل‌های ما را خنک کرد و بسیار بسیار از این پاسخ خوشحال شدیم، ما منتظر لحظات پرتاب موشک از ایران به سمت رژیم غاصب صهیونیستی بودیم و این امر برای ما خیلی جالب و خوشحال‌کننده بود خدا را برای این نعمت شکر می‌کنیم و ان‌شاءالله با یاری خداوند پیروزی نهایی نصیب ایران شود.

در ادامه گفت‌وگو با بانوان عراقی، بانوی خانه‌دار که با دخترانش در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی حضور داشت گفته‌های عمیقی از پیروزی جبهه مقاومت و توطئه دشمنان و لزوم همراهی با مرجعیت شیعه تا ظهور امام زمان(عج) را مطرح کرد.

نجلا، بانوی خانه‌دار عراقی گفت: درباره احساسم از پرتاب موشک‌های ایرانی به سمت رژیم صهیونیستی فقط می‌توانم بگویم «یا حسین... یا حسین». تمام مردم ما از کودکان گرفته تا زنان و مردان از این جواب محکم ایران علیه اسرائیل خوشحال بودند و برای سلامتی رهبر انقلاب دعا می‌کردند که خدا ایشان را حفظ کند و از خداوند خواهان پیروزی هستیم.

بانوی عراقی گفت: ما از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل بسیار خرسند هستیم و به آن افتخار می‌کنیم؛ چرا که ایران یک دولت و کشوری از یاران امام زمان(عج) است و ما دست به دست ایران و همراه ملت و رهبری آن تا تشکیل دولت یکپارچه در عصر امام زمان(عج) پیش می‌رویم.

وی افزود: ما با عشق محمد و آل‌محمد(ص) که در قلب‌هایمان هست برای ظهور حجت دعا می‌کنیم. امروز با توطئه و نقشه دشمنان فلسطین و شامات بیش از ۶۰ سال است که درگیر جنگ‌های مختلف است و این نقشه‌ای است که برای تمام امت اسلام از جمله عراق کشیدند، اما به لطف امام حسین(ع) این نقشه برای عراق خنثی شده است.

بانوی عراقی ادامه داد: در پایان این جنگ امت اسلام پیروز نهایی است و البته نمی‌گوییم شیعه یا سنی؛ بلکه می‌گوییم تمام مسلمانان باید حول محور قرآن با یکدیگر اتحاد داشته باشند و برای ظهور حضرت حجت(عج) دعا کنند.

وی تاکید کرد: من خانه‌دار هستم و به لطف خدا فرزندانم را در مسیر اسلام و فهم و درک عمیق از وقایع روز جهان اسلام تربیت کردم، دختر بزرگم خادم امام حسین(ع) است و دختر دیگرم مشغول تحصیل در مقطع دوم متوسطه است.

بانوی خانه‌دار عراقی در پایان گفت: ما با مرجعیت شیعه جناب آیت‌الله سیستانی(حفظه الله) و امام خامنه‌ای(حفظه الله) همراه هستیم و تا ظهور حضرت حجت(عج) دست از اهل‌بیت(ع) و مرجعیت شیعه برنمی‌داریم.

