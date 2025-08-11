به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، مسئول فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران در گفت و گویی با اشاره به نقش مهم شهدای محور مقاومت،تأکید کرد: وفاداری به راه شهدا وظیفهای همیشگی است و هیچگاه بر سر خون آنها با دشمن معامله نخواهد شد.
وی گفت: شهدای مقاومت، چراغهایی هستند که راه را روشن کردهاند و یادشان هرگز فراموش نمیشود. دفاع از مقدسات، وظیفهای دینی، اخلاقی و انسانی است که طبق فتوای مرجعیت، بر همه ما واجب شده است.
العبادی با اشاره به حملات گروههای تروریستی به حرمهای مطهر و اماکن مذهبی افزود: دشمن با خشونت بیسابقه، به مقدسات حمله کرد و با انتشار تصاویر قتل و شکنجه کودکان، زنان و سالخوردگان، چهره واقعی خود را نشان داد. این جنایات باعث شد رزمندگان مقاومت برای دفاع از دین و حفظ حرمت مقدسات، وارد میدان شوند.
او ادامه داد: هدف دشمن از حضور در سوریه، تسلط بر منابع، کشتار مردم بیگناه و ترویج افکار منحرف بود. رژیم صهیونیستی نیز با حمایت مالی برخی کشورهای عربی، از گروههای تروریستی پشتیبانی کرد.
العبادی با اشاره به فرماندهان برجستهای که در این مسیر به شهادت رسیدند، گفت: شهدایی چون حاج ابومهدی المهندس، حاج رمضان، سردار باقری، سردار سلامی، شهید بهنام شهریاری، سید حیدر الموسوی و شهید حسین قمی از جمله چهرههایی هستند که جان خود را برای دفاع از مقدسات فدا کردند. زمین با خون این عزیزان سیراب شد و راهشان همچنان ادامه دارد.
او در پایان تأکید کرد: ما به عهدی که با شهدا بستهایم وفاداریم. میراث و سلاحی که برایمان گذاشتند را حفظ کردهایم و هرگز بر سر خون پاکشان معامله نخواهیم کرد. این خونها، نماد عزت و شرافت ماست.
