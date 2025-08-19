سفر استاد اکبری به بهسود افغانستان / دلجویی از مردم و بررسی مشکلات مناطق مرکزی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاد اکبری سیاستمدار شیعهی افغانستانی قدم در خاک بهسود گذاشته است.
هدف اصلی این سفر، بررسی شرایط عمومی مردم، شنیدن مشکلات و مطالبات آنان و انتقال دقیق این مسائل به بزرگان حکومت سرپرست عنوان شده است.
بنا به گفته نزدیکان وی، استاد اکبری معتقد است که تنها از مسیر گفتوگو، همدلی و پیگیری مستمر میتوان مشکلات دیرینه مناطق مرکزی را حل کرد.
او همواره تلاش داشته است که میان مردم و مسئولان، پل ارتباطی مطمئنی ایجاد کند.
مردم محلی نیز از حضور وی استقبال کرده و امیدوارند این سفر همچون گذشته منشأ خیر، برکت و گشایش در حل مشکلات اجتماعی و سیاسی مردم مناطق مرکزی باشد.
