شکوه عزاداری محرم در افغانستان / برگزاری منظم مراسم با رعایت وحدت و امنیت + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، در سخنانی به مناسبت مراسم عزاداری عاشورای امسال، از برگزاری منظم و آرام این مراسم در سراسر کشور خبر داد.

وی تأکید کرد: «همانند سال‌های گذشته، امسال نیز مراسم عاشورا به عنوان یکی از شعائر اسلامی و سنت‌های دیرینه دینی، به‌خوبی برگزار شد. مردم با آگاهی بیشتر، تلاش کردند عزاداری‌ها را به شکلی برگزار کنند که به نفع اسلام، مسلمین و وحدت ملی باشد.»

استاد اکبری همچنین افزود که در برگزاری این مراسم، خواست‌ها و دغدغه‌های مردم به‌طور جدی مورد توجه مسئولان قرار گرفته و امنیت مناسبی برای مراسم فراهم شده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برگزاری مراسم عاشورا همواره یکی از مناسبت‌های مهم دینی و اجتماعی در افغانستان محسوب می‌شود و امسال نیز در سایه رعایت اصول وحدت و آرامش، این مراسم با شکوه ویژه‌ای برگزار شد.

اما گزارش‌های دیگری حاکی از محدودیت‌ها و توهین به شعائر مذهبی شیعیان افغانستان از سوی افرادی با عناوین مرتبط با حکومت سرپرست در برخی استان‌های این کشور گزارش شده است.

...

پایان پیام/