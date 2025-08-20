روحانی لبنانی: قدرت کشور در گروی اقتدار مقاومت است نه خلع سلاح آن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد متعب القطان، رئیس جمعیت «قولنا و العمل» (حرف و عمل) روز چهارشنبه گفت: بی تردید مقاومت همواره در طول دهه های گذشته حامی قوی لبنان بوده و موضوع خلع سلاح حزب الله که این اواخر مطرح شده است، با تحریک و دیکته های آمریکایی صهیونیستی و با هدف تضعیف لبنان بوده، زیرا بیشتر لبنانی ها باور دارند که قدرت لبنان در گروی اقتدار مقاومت و نه ضعف یا خلع سلاح آن است.

القطان تاکید کرد: روشن است که لبنان نمی تواند فقط با قدرت ارتش، با دشمن اسرائیلی روبه رو شود، بنابراین ضمن تاکید بر نقش ارتش ملی لبنان در دفاع از کشور، همچنین تاکید داریم که ارتش نمی تواند به تنهایی از لبنان دفاع کند، زیرا قدرت کافی ندارد و کشورهای غرب آنطور که باید به آن کمک تسلیحاتی نکردند و کشورهایی که امروز از ضرورت خلع سلاح مقاومت سخن می گویند، آنطور که باید از ارتش حمایت نکردند.

معادله ارتش- ملت- مقاومت

وی افزود: معادله ملت- ارتش- مقاومت است که از لبنان محافظت می کند و برای مقابله با هر چالشی به آن اقتدار می بخشد، به ویژه اینکه دشمن اسرائیلی اکنون به زمین، آسمان و آب های لبنان دست درازی می کند، بنابراین روشن است که رویارویی با این دشمن مستلزم برخورداری از اقتدار است، در غیر این صورت دشمن سراسر کشور را اشغال می کند.

استاد دانشگاه لبنان تاکید کرد: تحت فشار تجاوزهای رژیم اسرائیل به لبنان نمی توانیم از سلب قدرت این کشور سخن بگوییم، قدرتی که در سلاح مقاومت در لبنان یعنی حزب الله نمود می یابد.

رئیس جمعیت «قولنا و العمل» اضافه کرد: تردیدی نیست که بیشتر لبنانی ها با آشوب داخلی یا ضعف کشور و خلع سلاح مقاومت موافق نیستند، زیرا مقاومت قدرت بازدارنده کشور به شمار می آید و هیچ کس نمی خواهد دشمن خاکش را اشغال کند، از این رو اعلام می کنیم که آمریکا و کشورهای غربی که در امور داخلی لبنان دخالت می کنند، تردید نداشته باشند که این کشور در برابر هر توطئه ای به ویژه توطئه آمریکایی - صهیونیستی قد علم کرده است.

القطان گفت: این کشورها باید دشمن اسرائیلی را برای متوقف کردن تجاوزات هر روزه خود علیه لبنان تحت فشار قرار دهند، هنگامی که این تجاوزات متوقف شود و دشمن اسرائیلی از خاک لبنان بیرون رود، آن زمان موضوع سلاح مقاومت را خودمان به عنوان شهروندان لبنانی حل می کنیم، به این معنی که سلاح مقاومت در میز گفت وگو با عنوان استراتژی دفاع ملی از لبنان مطرح خواهد شد.

وی اظهار کرد: ما از کشورمان دفاع می کنیم؛ کشوری که در برابر تمام چالش های احتمالی می ایستد، اما اینکه سلاح را تسلیم کنیم تا دشمن اسرائیلی آن را نابود کند و در برابر این دشمن ناتوان باشیم، نشدنی است.

موضوع سلاح مقاوت بعد از بیرون رفتن از دشمن اسرائیلی از خاک لبنان در میز گفت وگوی استراتژی دفاع لبنان قابل طرح خواهد بود اما تسلیم سلاح و ناتوانی در برابر دشمن ، نشدنی است

این روحانی ادامه داد: وحدت ملی و اسلامی لبنانی ها مستلزم موضع ملی فراگیر است که در توافق بر سر نابودی دشمنی اسرائیلی و بیرون راندن آن از کشورمان و توقف تجاوزهایش علیه لبنان نمود می یابد تا بعد از آن با یکدیگر به عنوان شهروندان لبنانی گرد آمده و در استراتژی دفاع ملی حامی کشور و اقتدار آن در برابر هر چالشی باشیم.

هیات وزیران لبنان در جلسه پنجم آگوست(۱۴ مرداد) تحت فشار «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا و با نادیده گرفتن اجماع طائفی و در غیاب وزرای شیعه(حزب الله و جنبش امل)، طرحی را مبنی بر خلع سلاح حزب الله به تصویب رساند؛ اقدامی که با واکنش احزاب شیعه این کشور مواجه شد.

