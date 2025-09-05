وزرای شیعه جلسه دولت لبنان را ترک کردند/ تاکید بر مخالف با طرح خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای حزب‌الله و جنبش امل امروز جمعه پیش از بررسی بند مربوط به محدودسازی سلاح در اختیار دولت، از جلسه دولت لبنان خارج شدند.

«فادی مکی» وزیر شیعه مستقل نیز جلسه دولت لبنان را ترک کرد.

این پنج وزیر پیش از آنکه «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان، طرح خلع سلاح مقاومت را توضیح دهد، جلسه دولت لبنان را ترک کردند.

«محمد حیدر» وزیر کار لبنان اعلام کرد که ترک جلسه از سوی وزرای شیعه در راستای مخالفت آنان با سند پیشنهادی آمریکا صورت گرفته است.

دولت لبنان امروز جلسه مهمی را برای بررسی طرحی که ارتش برای خلع سلاح حزب‌الله تهیه کرده، برگزار می‌کند؛ طرحی که با مخالفت شدید حزب‌الله مواجه شده و این جنبش خواستار عقب‌نشینی دولت از آن شده است.

در اوایل ماه آگوست، دولت لبنان در تصمیمی بی‌سابقه، ارتش را موظف کرد تا پایان سال جاری طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله تهیه کند؛ تصمیمی که تحت فشارهای آمریکا اتخاذ شد.

حزب‌الله روز چهارشنبه بار دیگر مخالفت خود را با این تصمیم دولت لبنان، اعلام کرد. فراکسیون پارلمانی این حزب در بیانیه‌ای از مقامات لبنانی خواست تا از تصمیم غیرمیثاقی و غیرملی خود درباره سلاح مقاومت عقب‌نشینی کنند و از اجرای طرح‌های مربوطه خودداری نمایند.

