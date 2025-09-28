به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق، با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی این کشور، اعلام کرد که ضعف در اجرای وظایف امنیتی موجب شده تروریستها، سارقان و افراد تحت تعقیب به اقلیم کردستان پناه ببرند تا از پیگرد قانونی ایمن باشند.
«مختار الموسوی» در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «برنامهریزیها و جزئیات امنیتی در عراق کاملاً آشکار است و هیچگونه محرمانگی در روند طراحی و اجرای عملیاتها وجود ندارد. این وضعیت شامل دستگاههای اطلاعاتی و امنیت ملی نیز میشود و متأسفانه نشانهای از حرفهای بودن، در اجرای وظایف دیده نمیشود.»
او با اشاره به بازداشت ۲۵ متهم در کربلا طی روزهای گذشته افزود: «نباید این بازداشتها بهصورت عمومی اعلام میشد، بلکه لازم بود ابتدا به ریشههای شبکههای مرتبط با این افراد دست یافت و سپس آنان را در معرض افکار عمومی قرار داد.»
الموسوی همچنین هشدار داد که تروریستها از مرزها به داخل عراق نفوذ میکنند، در حالی که اقلیم کردستان همچنان بهعنوان پناهگاهی برای تروریستها، سارقان و افراد فاسد، است.
به گفته او، هر متهم یا فرد تحت تعقیب به اقلیم پناه میبرد تا از تعقیب قضایی و امنیتی در امان بماند.
....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما