جهان باید برای جلوگیری از فاجعه در غزه اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار تقریب قرار گرفت، اظهار داشت که اقدام رژیم صهیونیستی برای حمله مجدد به غزه، به معنای نسل‌کشی عمدی و جنایت جنگی در بالاترین سطح است.



در این بیانیه آمده است:

ادامه کارزار جنایتکارانه اشغالگران در قتل عام‌های روزانه، گرسنگی، آوارگی اجباری و تخریب سیستماتیک شهرهای غزه، توهین مستقیم به تمام بشریت و هر اصل حقوق بین‌الملل است.



شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی تاکید می‌کند که:

۱. جامعه بین‌المللی، پس از ۲۳ ماه قتل عام، در مهار وحشیگری اسرائیل شکست خورده و با سکوت و انفعال مداوم، در قتل عام غیرنظامیان همدست است.

۲. اگر جهان در مورد جلوگیری از یک فاجعه تاریخی جدی باشد، مداخله نظامی اجتناب‌ناپذیر است. محکومیت‌های دیپلماتیک و قطعنامه‌های بی‌اثر برای متوقف کردن جنایات اسرائیل کاملا ناکافی بوده‌اند.

۳. اکثریت ملت‌های جهان، به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، بریکس پلاس، اتحادیه آفریقا، آسه‌آن و آمریکای لاتین، باید فورا یک نیروی حفاظتی بین‌المللی را برای شکستن محاصره، توقف قتل عام‌ها و محافظت از ۱.۲ میلیون فلسطینی گرفتار در شهر غزه بسیج کنند.

۴. عدم اقدام فوری، به اسرائیل اجازه می‌دهد تا همانطور که در رفح، خان یونس و استان‌های شمالی اقدام کرده است، غزه را نیز به طور کامل نابود کند و زمینی بایر و غیرقابل سکونت به جا بگذارد و کل نوار غزه به گورستان تبدیل شود.



شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی خواستار موارد زیر است:

۱. کشورهای با اکثریت مسلمان به وظیفه دینی و اخلاقی خود برای دفاع از فلسطین، نه فقط با حرف، بلکه با اقدام، عمل کنند.

۲. سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب فورا تشکیل جلسه داده و اقدامات دفاعی جمعی را عملیاتی کنند.

۳. کشورهای عضو بریکس پلاس و جنبش عدم تعهد از ظرفیت‌های سیاسی و نظامی خود برای مداخله و مهار تجاوز بی‌حد و حصر اسرائیل استفاده کنند.

۴. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۳۷۷A «اتحاد برای صلح» را برای صدور مجوز فوری حفاظت بین‌المللی از غیرنظامیان غزه به کار گیرد.



تاریخ ثبت خواهد کرد که در این لحظه سرنوشت‌ساز، ملت‌ها یا برای متوقف کردن نسل‌کشی قیام کردند یا بزدلی و همدستی را انتخاب کردند. ما تاکید می‌کنیم که زمان تردید به پایان رسیده است. مداخله نظامی برای نجات مردم غزه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه وظیفه انسانی است.

